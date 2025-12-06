Resultado de la clasificación del GP de Abu Dabi de F1 y parrilla de salida
Resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 disputada este sábado en...
Resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 disputada este sábado en el circuito Yas Marina.
Q3
1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:22.207
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:22.408
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:22.437
4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:22.645
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:22.730
6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:22.902
7. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:22.904
8. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:22.913
9. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.072
10. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 0.000
Eliminados en Q2
11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:23.041
12. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:23.042
13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.077
14. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:23.080
15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:23.097
Eliminados en Q3
16. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:23.394
17. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:23.416
18. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:23.450
19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:23.468
20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:23.890
Nota: La hora de las clasificaciones está dividida en tres partes. Los coches que marcan los 15 mejores tiempos durante los 18 minutos de la primera tanda (Q1) pasan a la segunda (Q2), que dura 15 minutos. Los 10 mejores de la Q2 luchan por la 'pole position' durante los 12 minutos de la tercera tanda (Q3).
Parrilla de salida
- Primera línea:
Max Verstappen (NED/Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
- Segunda línea:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
George Russell (GBR/Mercedes)
- Tercera línea:
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
- Cuarta línea:
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
- Quinta línea:
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
- Sexta línea:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
- Séptima línea:
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
- Octava línea:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
- Novena línea:
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)
- Décima línea:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
