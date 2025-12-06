Resultado de la clasificación del GP de Abu Dabi de F1 y parrilla de salida

Resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 disputada este sábado en el circuito Yas Marina.

Q3

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:22.207

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:22.408

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:22.437

4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:22.645

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:22.730

6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:22.902

7. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:22.904

8. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:22.913

9. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.072

10. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 0.000

Eliminados en Q2

11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:23.041

12. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:23.042

13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.077

14. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:23.080

15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:23.097

Eliminados en Q3

16. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:23.394

17. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:23.416

18. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:23.450

19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:23.468

20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:23.890

Nota: La hora de las clasificaciones está dividida en tres partes. Los coches que marcan los 15 mejores tiempos durante los 18 minutos de la primera tanda (Q1) pasan a la segunda (Q2), que dura 15 minutos. Los 10 mejores de la Q2 luchan por la 'pole position' durante los 12 minutos de la tercera tanda (Q3).

Parrilla de salida

- Primera línea:

Max Verstappen (NED/Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

- Segunda línea:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

- Tercera línea:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

- Cuarta línea:

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

- Quinta línea:

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

- Sexta línea:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

- Séptima línea:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

- Octava línea:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

- Novena línea:

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)

- Décima línea:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

