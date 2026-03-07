LA NACION

Resultado de la clasificación del GP de Australia de F1 y parrilla de salida

Resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito Albert Park de

Resultado de la clasificación del GP de Australia de F1 y parrilla de salida
Resultado de la clasificación del GP de Australia de F1 y parrilla de salida

Resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito Albert Park de Melbourne, y parrilla de salida.

Sesión de clasificación

Q3:

1. George Russell (GBR/Mercedes) 1:18.518

2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:18.811

3. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:19.303

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.327

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:19.380

6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.475

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.478

8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.994

9. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.247

10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 0.000

Eliminados en Q2:

11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:20.303

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.311

13. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.491

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:20.501

15. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:20.941

Eliminados en Q1:

16. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:21.247

17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:21.969

18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:22.605

19. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:23.244

20. Max Verstappen (NED/Red Bull) sin tiempo

21. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) sin tiempo

22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) sin tiempo

Nota: la hora de las clasificaciones está dividida en tres partes. Los coches que marcan los 15 mejores tiempos durante los 18 minutos de la primera tanda (Q1) pasan a la segunda (Q2), que dura 15 minutos. Los 10 mejores de la Q2 luchan por la 'pole position' durante los 12 minutos de la tercera tanda (Q3).

Parrilla de salida del GP de Australia:

- Primera línea:

George Russell (GBR/Mercedes)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

- Segunda línea:

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

- Tercera línea:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

- Cuarta línea:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

- Quinta línea:

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

- Sexta línea:

Nico Hülkenberg (GER/Audi)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

- Séptima línea:

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

- Octava línea:

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

- Novena línea:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

- Décima línea:

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

Max Verstappen (NED/Red Bull)

- Undécima línea:

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

AFP
Conforme a
The Trust Project