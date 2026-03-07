Resultado de la clasificación del GP de Australia de F1 y parrilla de salida
Resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito Albert Park de Melbourne, y parrilla de salida.
Sesión de clasificación
Q3:
1. George Russell (GBR/Mercedes) 1:18.518
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:18.811
3. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:19.303
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.327
5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:19.380
6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.475
7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.478
8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.994
9. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.247
10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 0.000
Eliminados en Q2:
11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:20.303
12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.311
13. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.491
14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:20.501
15. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:20.941
Eliminados en Q1:
16. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:21.247
17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:21.969
18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:22.605
19. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:23.244
20. Max Verstappen (NED/Red Bull) sin tiempo
21. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) sin tiempo
22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) sin tiempo
Nota: la hora de las clasificaciones está dividida en tres partes. Los coches que marcan los 15 mejores tiempos durante los 18 minutos de la primera tanda (Q1) pasan a la segunda (Q2), que dura 15 minutos. Los 10 mejores de la Q2 luchan por la 'pole position' durante los 12 minutos de la tercera tanda (Q3).
Parrilla de salida del GP de Australia:
- Primera línea:
George Russell (GBR/Mercedes)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
- Segunda línea:
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
- Tercera línea:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
- Cuarta línea:
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
- Quinta línea:
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
- Sexta línea:
Nico Hülkenberg (GER/Audi)
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
- Séptima línea:
Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
- Octava línea:
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
- Novena línea:
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
- Décima línea:
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
Max Verstappen (NED/Red Bull)
- Undécima línea:
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)