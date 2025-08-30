Resultado de la sesión de clasificación del GP de Países Bajos y parrilla de salida
Resultado de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Países Bajos de F1, disputada este sábado en el circuito de Zandvoort:
Clasificación de la Q3:
1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:08.662
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:08.674
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:08.925
4. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:09.208
5. George Russell (GBR/Mercedes) 1:09.255
6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:09.340
7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:09.390
8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:09.500
9. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:09.505
10. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:09.630
Eliminados en la Q2:
11. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:09.493
12. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:09.622
13. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:09.622
14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:09.637
15. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:09.652
Eliminados en la Q1:
16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:10.104
17. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:10.195
18. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:10.197
19. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:10.262
20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 0.000
NOTA: La hora de las clasificaciones está dividida en tres partes. Los coches que marcan los 15 mejores tiempos durante los 18 minutos de la primera tanda (Q1) pasan a la segunda (Q2), que dura 15 minutos. Los 10 mejores de la Q2 luchan por la 'pole position' durante los 12 minutos de la tercera tanda (Q3).
Parrilla de salida para el GP de Países Bajos (domingo, 13:00 GMT):
- Primera línea:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
- Segunda línea:
Max Verstappen (NED/Red Bull)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
- Tercera línea:
George Russell (GBR/Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
- Cuarta línea:
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
- Quinta línea:
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
- Sexta línea:
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
- Séptima línea:
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
- Octava línea:
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
- Novena línea:
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)
Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
- Décima línea:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
