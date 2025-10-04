Resultado de la sesión de clasificación del GP de Singapur de F1
Resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, disputada este sáb
- 1 minuto de lectura'
Resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito urbano de Marina Bay:
. Resultado de la Q3:
1. George Russell (GBR/Mercedes) 1:29.158
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:29.340
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:29.524
4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:29.537
5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:29.586
6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:29.688
7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:29.784
8. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:29.846
9. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:29.868
10. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:29.955
. Eliminados en C2:
11. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:30.141
12. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:30.202
13. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:30.235
14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:30.320
15. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:30.353
Eliminados en C1:
16. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:30.820
17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:30.949
18. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:30.982
19. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:30.989
20. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:31.261
Nota: La hora de las clasificaciones está dividida en tres partes. Los coches que marcan los 15 mejores tiempos durante los 18 minutos de la primera tanda (Q1) pasan a la segunda (Q2), que dura 15 minutos. Los 10 mejores de la Q2 luchan por la 'pole position' durante los 12 minutos de la tercera tanda (Q3).
./bds/mcd
Otras noticias de Fórmula 1
- 1
Espert-Machado: seis años de una crisis a fuego lento que explotó en el peor momento
- 2
Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
- 3
Tiene 840 proyectos: el fenomenal negocio que armó un emprendedor y llamó la atención de varios famosos
- 4
Se estrenó hace 20 años, es un clásico de Steven Spielberg y ya está en Netflix