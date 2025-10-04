Resultado de la sesión de clasificación del GP de Singapur de F1

LA NACION

Resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito urbano de Marina Bay:

. Resultado de la Q3:

1. George Russell (GBR/Mercedes) 1:29.158

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:29.340

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:29.524

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:29.537

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:29.586

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:29.688

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:29.784

8. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:29.846

9. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:29.868

10. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:29.955

. Eliminados en C2:

11. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:30.141

12. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:30.202

13. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:30.235

14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:30.320

15. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:30.353

Eliminados en C1:

16. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:30.820

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:30.949

18. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:30.982

19. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:30.989

20. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:31.261

Nota: La hora de las clasificaciones está dividida en tres partes. Los coches que marcan los 15 mejores tiempos durante los 18 minutos de la primera tanda (Q1) pasan a la segunda (Q2), que dura 15 minutos. Los 10 mejores de la Q2 luchan por la 'pole position' durante los 12 minutos de la tercera tanda (Q3).

