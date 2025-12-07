LA NACION

Resultado del GP de Abu Dabi de F1 y clasificaciones del Mundial

Resultado del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, 24.ª y última carrera del campeonato mundial, disputada este domingo en...

. Resultado del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, 24 y última carrera del campeonato mundial, disputada este domingo en el circuito de Yas Marina:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

los 306,183 km en 1 h 26:07.469

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 12.594

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 16.572

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 23.279

5. George Russell (GBR/Mercedes) 48.563

6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:07.562

7. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:09.876

8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:12.670

9. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:14.523

10. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:16.166

11. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:19.014

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:21.043

13. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:22.158

14. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:23.794

15. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:24.399

16. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:30.327

17. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta

18. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta

19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta

20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta

. Clasificaciones definitivas del Mundial de F1 2025

- Mundial de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 423 puntos -- CAMPEÓN --

2. Max Verstappen (NED) 421

3. Oscar Piastri (AUS) 410

4. George Russell (GBR) 319

5. Charles Leclerc (MON) 242

6. Lewis Hamilton (GBR) 156

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 150

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Carlos Sainz Jr (ESP) 64

10. Fernando Alonso (ESP) 56

11. Isack Hadjar (FRA) 51

12. Nico Hülkenberg (GER) 49

13. Oliver Bearman (GBR) 42

14. Liam Lawson (NZL) 38

15. Estéban Ocon (FRA) 38

16. Lance Stroll (CAN) 34

17. Yuki Tsunoda (JPN) 33

18. Pierre Gasly (FRA) 22

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

Constructores:

1. McLaren-Mercedes 833 puntos -- CAMPEÓN --

2. Mercedes 469

3. Red Bull 451

4. Ferrari 398

5. Williams-Mercedes 137

6. Racing Bulls-Red Bull 92

7. Aston Martin-Mercedes 90

8. Haas-Ferrari 80

9. Sauber-Ferrari 68

10. Alpine-Renault 22

