Resultado del GP de Abu Dabi de F1 y clasificaciones del Mundial
Resultado del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, 24.ª y última carrera del campeonato mundial, disputada este domingo en...
. Resultado del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, 24 y última carrera del campeonato mundial, disputada este domingo en el circuito de Yas Marina:
1. Max Verstappen (NED/Red Bull)
los 306,183 km en 1 h 26:07.469
2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 12.594
3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 16.572
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 23.279
5. George Russell (GBR/Mercedes) 48.563
6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:07.562
7. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:09.876
8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:12.670
9. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:14.523
10. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:16.166
11. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:19.014
12. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:21.043
13. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:22.158
14. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:23.794
15. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:24.399
16. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:30.327
17. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
18. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta
20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta
. Clasificaciones definitivas del Mundial de F1 2025
- Mundial de pilotos:
1. Lando Norris (GBR) 423 puntos -- CAMPEÓN --
2. Max Verstappen (NED) 421
3. Oscar Piastri (AUS) 410
4. George Russell (GBR) 319
5. Charles Leclerc (MON) 242
6. Lewis Hamilton (GBR) 156
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 150
8. Alexander Albon (THA) 73
9. Carlos Sainz Jr (ESP) 64
10. Fernando Alonso (ESP) 56
11. Isack Hadjar (FRA) 51
12. Nico Hülkenberg (GER) 49
13. Oliver Bearman (GBR) 42
14. Liam Lawson (NZL) 38
15. Estéban Ocon (FRA) 38
16. Lance Stroll (CAN) 34
17. Yuki Tsunoda (JPN) 33
18. Pierre Gasly (FRA) 22
19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
Constructores:
1. McLaren-Mercedes 833 puntos -- CAMPEÓN --
2. Mercedes 469
3. Red Bull 451
4. Ferrari 398
5. Williams-Mercedes 137
6. Racing Bulls-Red Bull 92
7. Aston Martin-Mercedes 90
8. Haas-Ferrari 80
9. Sauber-Ferrari 68
10. Alpine-Renault 22
