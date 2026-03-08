Resultado del GP de Australia deF1 y clasificación del Mundial
Resultado del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, primera carrera del campeonato del mundo de la categoría, disputada este domingo en el circito Albert Park de Melbourne:
1. George Russell (GBR/Mercedes)
los 306,124 km en 1 h 23:06.801
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 2.974
3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 15.519
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 16.144
5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 51.741
6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 54.617
7. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1 vuelta
8. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
9. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1 vuelta
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) a 1 vuelta
11. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta
12. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1 vuelta
13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
14. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 2 vueltas
15. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 2 vueltas
16. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 3 vueltas
Los demás pilotos no terminaron. Causas de los abandonos:
Isack Hadjar (FRA/Red Bull Racing - Red Bull Ford): problema mecánico 11ª vuelta
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac): problema mecánico 16ª vuelta
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda): problema mecánico 22ª vuelta
Nico Hülkenberg (GER/Audi): No participó
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes): No participó
- Clasificación del Mundial de Pilotos:
Pilotos:
1. George Russell (GBR) 25 puntos
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 18
3. Charles Leclerc (MON) 15
4. Lewis Hamilton (GBR) 12
5. Lando Norris (GBR) 10
6. Max Verstappen (NED) 8
7. Oliver Bearman (GBR) 6
8. Arvid Lindblad (GBR) 4
9. Gabriel Bortoleto (BRA) 2
10. Pierre Gasly (FRA) 1
11. Estéban Ocon (FRA) 0
12. Alexander Albon (THA) 0
13. Liam Lawson (NZL) 0
14. Franco Colapinto (ARG) 0
15. Carlos Sainz Jr (ESP) 0
16. Sergio Pérez (MEX) 0
17. Isack Hadjar (FRA) 0
18. Oscar Piastri (AUS) 0
19. Nico Hülkenberg (GER) 0
20. Fernando Alonso (ESP) 0
21. Valtteri Bottas (FIN) 0
22. Lance Stroll (CAN) 0
- Clasificación del Mundial de Constructores:
1. Mercedes 43
2. Ferrari 27
3. McLaren-Mercedes 10
4. Red Bull 8
5. Haas-Ferrari 6
6. Racing Bulls-Red Bull 4
7. Audi 2
8. Alpine-Mercedes 1
9. Williams-Mercedes 0
10. Cadillac-Ferrari 0
11. Aston Martin- Honda 0