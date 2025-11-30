Resultado del GP de Catar y clasificaciones del Mundial de F1
Resultados del Gran Premio de Catar, ganado este domingo por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y clasificaciones actualizadas del Mundial de Fórmula 1 de pilotos y constructores:
- Clasificación del GP de Catar:
1. Max Verstappen (NED/Red Bull) los 308,611 km en 1h24:38.241
2. Oscar Piastri (AUS/McLaren) a 7.995
3. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) a 22.665
4. Lando Norris (GBR/McLaren) a 23.315
5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 28.317
6. George Russell (GBR/Mercedes) a 48.599
7. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) a 54.045
8. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 56.785
9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 1:00.073
10. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 1:01.770
11. Alexander Albon (THA/Williams) a 1:06.931
12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 1:17.730
13. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 1:24.812
14. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 1 vuelta
15. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 1 vuelta
16. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1 vuelta
17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 2 vueltas
18. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 2 vueltas
Mejor vuelta en carrera: Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:22.996 en la vuelta 44 (velocidad media: 144,744 km/h)
Abandonos:
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari): accidente 7ª vuelta
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari): problema mecánico 42ª vuelta
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes): 56ª vuelta (terminó clasificado)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull): 56ª vuelta (terminó clasificado)
- Clasificación general de pilotos:
1. Lando Norris (GBR) 408 pts
2. Max Verstappen (NED) 396
3. Oscar Piastri (AUS) 392
4. George Russell (GBR) 309
5. Charles Leclerc (MON) 230
6. Lewis Hamilton (GBR) 152
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 150
8. Alexander Albon (THA) 73
9. Carlos Sainz Jr (ESP) 64
10. Isack Hadjar (FRA) 51
11. Nico Hülkenberg (GER) 49
12. Fernando Alonso (ESP) 48
13. Oliver Bearman (GBR) 41
14. Liam Lawson (NZL) 38
15. Yuki Tsunoda (JPN) 33
16. Esteban Ocon (FRA) 32
17. Lance Stroll (CAN) 32
18. Pierre Gasly (FRA) 22
19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
- Clasificación general de constructores:
1. McLaren 800 pts (CAMPEÓN)
2. Mercedes 459
3. Red Bull 426
4. Ferrari 382
5. Williams 137
6. Racing Bulls 92
7. Aston Martin 80
8. Haas 73
9. Sauber 68
10. Alpine 22
