Resultado del GP de Catar y clasificaciones del Mundial de F1

Resultados del Gran Premio de Catar, ganado este domingo por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y clasificaciones actualizadas del Mundial de Fórmula 1 de pilotos y constructores:

- Clasificación del GP de Catar:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) los 308,611 km en 1h24:38.241

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren) a 7.995

3. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) a 22.665

4. Lando Norris (GBR/McLaren) a 23.315

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 28.317

6. George Russell (GBR/Mercedes) a 48.599

7. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) a 54.045

8. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 56.785

9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 1:00.073

10. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 1:01.770

11. Alexander Albon (THA/Williams) a 1:06.931

12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 1:17.730

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 1:24.812

14. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 1 vuelta

15. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 1 vuelta

16. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1 vuelta

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 2 vueltas

18. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 2 vueltas

Mejor vuelta en carrera: Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:22.996 en la vuelta 44 (velocidad media: 144,744 km/h)

Abandonos:

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari): accidente 7ª vuelta

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari): problema mecánico 42ª vuelta

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes): 56ª vuelta (terminó clasificado)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull): 56ª vuelta (terminó clasificado)

- Clasificación general de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 408 pts

2. Max Verstappen (NED) 396

3. Oscar Piastri (AUS) 392

4. George Russell (GBR) 309

5. Charles Leclerc (MON) 230

6. Lewis Hamilton (GBR) 152

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 150

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Carlos Sainz Jr (ESP) 64

10. Isack Hadjar (FRA) 51

11. Nico Hülkenberg (GER) 49

12. Fernando Alonso (ESP) 48

13. Oliver Bearman (GBR) 41

14. Liam Lawson (NZL) 38

15. Yuki Tsunoda (JPN) 33

16. Esteban Ocon (FRA) 32

17. Lance Stroll (CAN) 32

18. Pierre Gasly (FRA) 22

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Clasificación general de constructores:

1. McLaren 800 pts (CAMPEÓN)

2. Mercedes 459

3. Red Bull 426

4. Ferrari 382

5. Williams 137

6. Racing Bulls 92

7. Aston Martin 80

8. Haas 73

9. Sauber 68

10. Alpine 22

