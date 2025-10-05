Resultado del GP de Indonesia de MotoGP y clasificación del Mundial
Resultado del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, 18 carrera del campeonato mundial, disputada este domingo en el circuito de Mandalika.
1. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 41:07.651
2. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) a 6.987
3. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 7.896
4. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 8.901
5. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 9.129
6. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 9.709
7. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 9.894
8. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 10.087
9. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 10.350
10. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 13.223
11. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 19.769
12. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 27.597
13. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 48.035
14. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 55.540
Los demás pilotos no terminaron
Mundial de pilotos de MotoGP:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 545 puntos - CAMPEÓN -
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 362
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 274
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 254
5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 215
6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 207
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 191
8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 181
9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 158
10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 128
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 118
12. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 112
13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 108
14. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 89
15. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 77
16. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72
17. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 70
18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 60
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 51
20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34
21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 32
22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 6
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
