Resultado del GP de Indonesia de MotoGP y clasificación del Mundial

Resultado del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, 18 carrera del campeonato mundial, disputada este

Resultado del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, 18 carrera del campeonato mundial, disputada este domingo en el circuito de Mandalika.

1. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 41:07.651

2. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) a 6.987

3. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 7.896

4. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 8.901

5. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 9.129

6. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 9.709

7. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 9.894

8. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 10.087

9. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 10.350

10. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 13.223

11. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 19.769

12. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 27.597

13. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 48.035

14. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 55.540

Los demás pilotos no terminaron

Mundial de pilotos de MotoGP:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 545 puntos - CAMPEÓN -

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 362

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 274

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 254

5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 215

6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 207

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 191

8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 181

9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 158

10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 128

11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 118

12. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 112

13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 108

14. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 89

15. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 77

16. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72

17. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 70

18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 60

19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 51

20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34

21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 32

22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16

23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8

25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8

26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 6

27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

