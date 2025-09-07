Resultado del GP de Italia de F1 y clasificaciones del Mundial

Resultado del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Monza:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

los 306,720 km en 1 h 13:24.325

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 19.207

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 21.351

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 25.624

5. George Russell (GBR/Mercedes) 32.881

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 37.449

7. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 50.537

8. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 58.484

9. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 59.762

10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:03.891

11. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:04.469

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:19.288

13. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.701

14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:22.351

15. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta

16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta

17. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 vuelta

Los demás pilotos no terminaron

Causas de los abandonos:

Nico Hülkenberg (GER/Sauber): problema mecánico 1ª vuelta

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes): suspensión 26ª vuelta

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 324 puntos

2. Lando Norris (GBR) 293

3. Max Verstappen (NED) 230

4. George Russell (GBR) 194

5. Charles Leclerc (MON) 163

6. Lewis Hamilton (GBR) 117

7. Alexander Albon (THA) 70

8. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 66

9. Isack Hadjar (FRA) 38

10. Nico Hülkenberg (GER) 37

11. Lance Stroll (CAN) 32

12. Fernando Alonso (ESP) 30

13. Esteban Ocon (FRA) 28

14. Pierre Gasly (FRA) 20

15. Liam Lawson (NZL) 20

16. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

17. Oliver Bearman (GBR) 16

18. Carlos Sainz Jr (ESP) 16

19. Yuki Tsunoda (JPN) 12

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Clasificación de constructores:

1. McLaren-Mercedes 617 puntos

2. Ferrari 280

3. Mercedes 260

4. Red Bull 239

5. Williams-Mercedes 86

6. Aston Martin-Mercedes 62

7. Racing Bulls-Red Bull 61

8. Sauber-Ferrari 55

9. Haas-Ferrari 44

10. Alpine-Renault 20

./bds/hdy/mcd