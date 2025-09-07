Resultado del GP de Italia de F1 y clasificaciones del Mundial
Resultado del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo en el...
- 1 minuto de lectura'
Resultado del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Monza:
1. Max Verstappen (NED/Red Bull)
los 306,720 km en 1 h 13:24.325
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 19.207
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 21.351
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 25.624
5. George Russell (GBR/Mercedes) 32.881
6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 37.449
7. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 50.537
8. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 58.484
9. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 59.762
10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:03.891
11. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:04.469
12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:19.288
13. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.701
14. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:22.351
15. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta
16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta
17. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta
18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 vuelta
Los demás pilotos no terminaron
Causas de los abandonos:
Nico Hülkenberg (GER/Sauber): problema mecánico 1ª vuelta
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes): suspensión 26ª vuelta
- Clasificación del Mundial de pilotos:
1. Oscar Piastri (AUS) 324 puntos
2. Lando Norris (GBR) 293
3. Max Verstappen (NED) 230
4. George Russell (GBR) 194
5. Charles Leclerc (MON) 163
6. Lewis Hamilton (GBR) 117
7. Alexander Albon (THA) 70
8. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 66
9. Isack Hadjar (FRA) 38
10. Nico Hülkenberg (GER) 37
11. Lance Stroll (CAN) 32
12. Fernando Alonso (ESP) 30
13. Esteban Ocon (FRA) 28
14. Pierre Gasly (FRA) 20
15. Liam Lawson (NZL) 20
16. Gabriel Bortoleto (BRA) 18
17. Oliver Bearman (GBR) 16
18. Carlos Sainz Jr (ESP) 16
19. Yuki Tsunoda (JPN) 12
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
- Clasificación de constructores:
1. McLaren-Mercedes 617 puntos
2. Ferrari 280
3. Mercedes 260
4. Red Bull 239
5. Williams-Mercedes 86
6. Aston Martin-Mercedes 62
7. Racing Bulls-Red Bull 61
8. Sauber-Ferrari 55
9. Haas-Ferrari 44
10. Alpine-Renault 20
./bds/hdy/mcd
Otras noticias de Fórmula 1
- 1
Provincia movilizada. Vigilia y exposición de reliquias a la espera de la canonización del “influencer de Dios”
- 2
Mató a un ladrón. Usar un chaleco antibalas y portar un arma salvaron la vida de un chofer en La Matanza
- 3
TV y streaming del domingo: Colapinto en la Fórmula 1, Alcaraz vs. Sinner en el US Open y eliminatorias de Europa
- 4
Pasaportes defectuosos: emitieron miles de documentos con fallas y ahora piden a los argentinos que los devuelvan