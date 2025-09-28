LA NACION

Resultado del GP de Japón y clasificaciones de MotoGP

Resultado del Gran Premio de Japón de MotoGP, decimoséptima carrera del campeonato mundial (de 22),

Resultado del Gran Premio de Japón de MotoGP, décimoseptima carrera del campeonato mundial (de 22), disputada este domingo en el circuito de Motegi:

1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 42:09.312

2. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) a 4.196

3. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 6.858

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 10.128

5. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 10.421

6. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 14.544

7. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 17.588

8. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 21.160

9. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 21.733

10. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 23.107

11. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 23.616

12. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 23.882

13. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 29.359

14. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 30.788

15. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 30.990

16. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 31.712

17. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 34.157

18. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 34.792

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 541 puntos --CAMPEÓN--

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 340

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 274

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 242

5. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 196

6. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 195

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 182

8. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 149

9. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 147

10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 124

11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 105

12. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 97

13. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 95

14. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 89

15. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 72

16. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72

17. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 70

18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 58

19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45

20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34

21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 26

22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16

23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8

25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8

26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 3

27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

