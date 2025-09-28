Resultado del GP de Japón y clasificaciones de MotoGP
Resultado del Gran Premio de Japón de MotoGP, decimoséptima carrera del campeonato mundial (de 22),
- 1 minuto de lectura'
```html
Resultado del Gran Premio de Japón de MotoGP, décimoseptima carrera del campeonato mundial (de 22), disputada este domingo en el circuito de Motegi:
1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 42:09.312
2. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) a 4.196
3. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 6.858
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 10.128
5. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 10.421
6. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 14.544
7. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 17.588
8. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 21.160
9. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 21.733
10. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 23.107
11. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 23.616
12. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 23.882
13. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 29.359
14. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 30.788
15. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 30.990
16. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 31.712
17. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 34.157
18. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 34.792
- Clasificación del Mundial de pilotos:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 541 puntos --CAMPEÓN--
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 340
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 274
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 242
5. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 196
6. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 195
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 182
8. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 149
9. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 147
10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 124
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 105
12. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 97
13. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 95
14. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 89
15. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 72
16. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72
17. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 70
18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 58
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45
20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34
21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 26
22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 3
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
./bds/dam
```
Otras noticias de MotoGP
- 1
Así quedó conformada la final del Mundial de vóley Filipinas 2025
- 2
La romántica película de Pedro Pascal y Dakota Johnson que la rompió en el cine y ya se puede ver en streaming
- 3
Horóscopo: cómo será tu semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025
- 4
Robertito Funes y el equipo de LN+ fueron agredidos en la marcha por el triple crimen: “Todo se desvirtuó“