Resultado del GP de Países Bajos y clasificaciones del Mundial de F1
Resultado del Gran Premio de Países Bajos disputado este domingo en el circuito de Zandvoort:
1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
los 306,587 km en 1 h 38:29.849
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 1.271
3. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 3.233
4. George Russell (GBR/Mercedes) 5.654
5. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 6.327
6. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 9.044
7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 9.497
8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 11.709
9. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 13.597
10. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 14.063
11. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 14.511
12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 17.063
13. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 17.376
14. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 19.725
15. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 21.565
16. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 22.029
17. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 23.629
18. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 7 vueltas
Los demás pilotos no terminaron
Causas de los abandonos:
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari): accidente 24ª vuelta
Charles Leclerc (MON/Ferrari): accidente 53ª vuelta
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes): problema mecánico 66ª vuelta (clasificado)
- Mundial de pilotos:
1. Oscar Piastri (AUS) 309 puntos
2. Lando Norris (GBR) 275
3. Max Verstappen (NED) 205
4. George Russell (GBR) 184
5. Charles Leclerc (MON) 151
6. Lewis Hamilton (GBR) 109
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 64
8. Alexander Albon (THA) 64
9. Nico Hülkenberg (GER) 37
10. Isack Hadjar (FRA) 37
11. Lance Stroll (CAN) 32
12. Fernando Alonso (ESP) 30
13. Estéban Ocon (FRA) 28
14. Pierre Gasly (FRA) 20
15. Liam Lawson (NZL) 20
16. Oliver Bearman (GBR) 16
17. Carlos Sainz Jr (ESP) 16
18. Gabriel Bortoleto (BRA) 14
19. Yuki Tsunoda (JPN) 12
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
- Mundial de constructores:
1. McLaren-Mercedes 584 puntos
2. Ferrari 260
3. Mercedes 248
4. Red Bull 214
5. Williams-Mercedes 80
6. Aston Martin-Mercedes 62
7. Racing Bulls-Red Bull 60
8. Sauber-Ferrari 51
9. Haas-Ferrari 44
10. Alpine-Renault 20
