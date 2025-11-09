Resultado del GP de Portugal y clasificaciones del Mundial de MotoGP
Resultado del Gran Premio de Portugal de MotoGP, penúltima prueba de la temporada, disputado este domingo en el circuito de Portimao (sur):
1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 41:13.616
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) a 2.583
3. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 3.188
4. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 12.860
5. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 16.327
6. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 18.442
7. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 19.255
8. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 20.612
9. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 21.040
10. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 26.517
11. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 28.226
12. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 29.717
13. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 30.372
14. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 31.621
15. Nicolò Bulega (ITA/Aruba.It Racing - Ducati) 32.072
16. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 39.869
17. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1:01.999
18. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) a 2 vueltas
Los demás pilotos no terminaron
- Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 545 puntos CAMPEÓN
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 445 SUBCAMPEÓN
3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 323
4. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 288
5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 285
6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 239
7. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 227
8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 203
9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 198
10. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 146
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 145
12. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 144
13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 133
14. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 106
15. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 93
16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 88
17. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72
18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 72
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 66
20. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 38
21. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34
22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 29
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 7
27. Nicolò Bulega (ITA/Aruba.It Racing - Ducati) 1
28. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
29. Michele Pirro (ITA/Ducati Lenovo Team) 0
