Resultado del GP de Portugal y clasificaciones del Mundial de MotoGP

Resultado del Gran Premio de Portugal de MotoGP, penúltima prueba de la temporada, disputado este domingo en el circuito de Portimao (sur):

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 41:13.616

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) a 2.583

3. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 3.188

4. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 12.860

5. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 16.327

6. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 18.442

7. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 19.255

8. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 20.612

9. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 21.040

10. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 26.517

11. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 28.226

12. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 29.717

13. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 30.372

14. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 31.621

15. Nicolò Bulega (ITA/Aruba.It Racing - Ducati) 32.072

16. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 39.869

17. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1:01.999

18. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) a 2 vueltas

Los demás pilotos no terminaron

- Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 545 puntos CAMPEÓN

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 445 SUBCAMPEÓN

3. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 323

4. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 288

5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 285

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 239

7. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 227

8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 203

9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 198

10. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 146

11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 145

12. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 144

13. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 133

14. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 106

15. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 93

16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 88

17. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72

18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 72

19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 66

20. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 38

21. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34

22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 29

23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8

25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8

26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 7

27. Nicolò Bulega (ITA/Aruba.It Racing - Ducati) 1

28. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

29. Michele Pirro (ITA/Ducati Lenovo Team) 0

