LA NACION

Resultado del GP de San Marino y clasificaciones de MotoGP

Resultado del Gran Premio de San Marino de MotoGP, decimosexta carrera del campeonato mundial (de 22

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultado del GP de San Marino y clasificaciones de MotoGP
Resultado del GP de San Marino y clasificaciones de MotoGPREPSOL MEDIA SERVICE - Europa Press

Resultado del Gran Premio de San Marino de MotoGP, decimosexta carrera del campeonato mundial (de 22), disputada este domingo en el circuito de Misano:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 41:20.898

2. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) a 0.568

3. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 7.734

4. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 10.379

5. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 11.330

6. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 16.069

7. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 17.965

8. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 20.964

9. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 21.565

10. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 23.109

11. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 24.592

12. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 27.492

13. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 29.937

14. Augusto Fernández (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 1:1.504

15. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1:1.932

16. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) a 1 vuelta

Los demás pilotos no terminaron

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 512 puntos

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 330

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 237

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 229

5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 188

6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 180

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 179

8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 141

9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 137

10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 117

11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 101

12. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 94

13. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 84

14. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 84

15. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72

16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 69

17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 58

18. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 50

19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45

20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34

21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 24

22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16

23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8

25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8

26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 2

27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0

./bds7mcd

LA NACION
Más leídas
  1. Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo dentro de la Fórmula 1
    1

    Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo dentro de la Fórmula 1

  2. Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
    2

    Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado

  3. Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista
    3

    Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista

  4. Duro análisis de Financial Times tras la derrota de Milei en los comicios de la Provincia
    4

    Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”

Cargando banners ...