Resultado del GP de San Marino y clasificaciones de MotoGP
Resultado del Gran Premio de San Marino de MotoGP, decimosexta carrera del campeonato mundial (de 22
Resultado del Gran Premio de San Marino de MotoGP, decimosexta carrera del campeonato mundial (de 22), disputada este domingo en el circuito de Misano:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 41:20.898
2. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) a 0.568
3. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 7.734
4. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 10.379
5. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 11.330
6. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 16.069
7. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 17.965
8. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 20.964
9. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 21.565
10. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 23.109
11. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 24.592
12. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 27.492
13. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 29.937
14. Augusto Fernández (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 1:1.504
15. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 1:1.932
16. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) a 1 vuelta
Los demás pilotos no terminaron
- Clasificación del Mundial de pilotos:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 512 puntos
2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 330
3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 237
4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 229
5. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 188
6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 180
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 179
8. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 141
9. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 137
10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 117
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 101
12. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 94
13. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 84
14. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 84
15. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 72
16. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 69
17. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 58
18. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 50
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 45
20. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 34
21. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 24
22. Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16
23. Takaaki Nakagami (JPN/Team HRC) 10
24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing) 8
25. Augusto Fernández (ESP/Prima Pramac Racing) 8
26. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 2
27. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 0
