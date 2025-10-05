Resultado del GP de Singapur de F1 y clasificaciones del Mundial
Resultado del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, 18 carrera del campeonato mundial, este domingo
- Resultado del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, 18 carrera del campeonato mundial, este domingo en el circuito urbano de Marina Bay:
1. George Russell (GBR/Mercedes)
los 306,280 km en 1 h 40:22.367
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 5.430
3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 6.066
4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 8.146
5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 33.681
6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 45.996
7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:20.251
8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:20.667
9. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:33.527
10. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1 vuelta
11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
12. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 1 vuelta
13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 vuelta
14. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1 vuelta
15. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta
17. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) a 1 vuelta
18. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta
19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta
20. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) a 1 vuelta
No hubo abandonos
- Clasificación del Mundial de pilotos:
1. Oscar Piastri (AUS) 336 puntos
2. Lando Norris (GBR) 314
3. Max Verstappen (NED) 273
4. George Russell (GBR) 237
5. Charles Leclerc (MON) 173
6. Lewis Hamilton (GBR) 127
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 88
8. Alexander Albon (THA) 70
9. Isack Hadjar (FRA) 39
10. Nico Hülkenberg (GER) 37
11. Fernando Alonso (ESP) 34
12. Carlos Sainz Jr (ESP) 32
13. Lance Stroll (CAN) 32
14. Liam Lawson (NZL) 30
15. Estéban Ocon (FRA) 28
16. Pierre Gasly (FRA) 20
17. Yuki Tsunoda (JPN) 20
18. Gabriel Bortoleto (BRA) 18
19. Oliver Bearman (GBR) 18
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
- Mundial de constructores:
1. McLaren-Mercedes 650 puntos - CAMPEÓN -
2. Mercedes 325
3. Ferrari 300
4. Red Bull 290
5. Williams-Mercedes 102
6. Racing Bulls-Red Bull 72
7. Aston Martin-Mercedes 66
8. Sauber-Ferrari 55
9. Haas-Ferrari 46
10. Alpine-Renault 20
