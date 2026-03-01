Resultado del GP de Tailandia de MotoGP y clasificación del Mundial
Resultado del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, disputado este domingo en el circuito de Buriram y clasificación del Mundial tras la primera carrera:
- Resultado de la carrera
1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 39:36.270
2. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) a 5.543
3. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 9.259
4. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 12.182
5. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 12.411
6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 16.845
7. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 17.363
8. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 18.227
9. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 18.340
10. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 19.101
11. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 19.903
12. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 23.386
13. Diogo Moreira (BRA/LCR Honda IDEMITSU) 24.686
14. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 30.823
15. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 32.955
16. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 36.545
17. Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Racing) 39.194
18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 47.848
19. Michele Pirro (ITA/Gresini Racing MotoGP) 1:3.598
Los demás pilotos no terminaron
- Clasificación del Mundial
1. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 32 puntos
2. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 25
3. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 23
4. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 18
5. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 17
6. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 13
7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 12
8. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 9
9. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 8
10. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 8
11. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 6
12. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 5
13. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 4
14. Diogo Moreira (BRA/LCR Honda IDEMITSU) 3
15. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 3
16. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 2
17. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 1
18. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 0
19. Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Racing) 0
20. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 0
21. Michele Pirro (ITA/Gresini Racing MotoGP) 0
22. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 0