Resultado del GP de Tailandia de MotoGP y clasificación del Mundial

Resultado del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, disputado este domingo en el circuito de Buriram y clasificación del Mundial tras la primera carrera:

- Resultado de la carrera

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 39:36.270

2. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) a 5.543

3. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 9.259

4. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 12.182

5. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 12.411

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 16.845

7. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 17.363

8. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 18.227

9. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 18.340

10. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 19.101

11. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 19.903

12. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 23.386

13. Diogo Moreira (BRA/LCR Honda IDEMITSU) 24.686

14. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 30.823

15. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 32.955

16. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 36.545

17. Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Racing) 39.194

18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 47.848

19. Michele Pirro (ITA/Gresini Racing MotoGP) 1:3.598

Los demás pilotos no terminaron

- Clasificación del Mundial

1. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 32 puntos

2. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 25

3. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 23

4. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 18

5. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 17

6. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 13

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 12

8. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 9

9. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 8

10. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 8

11. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 6

12. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 5

13. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 4

14. Diogo Moreira (BRA/LCR Honda IDEMITSU) 3

15. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 3

16. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 2

17. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 1

18. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 0

19. Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Racing) 0

20. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 0

21. Michele Pirro (ITA/Gresini Racing MotoGP) 0

22. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 0