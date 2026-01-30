Resultado del sorteo del playoff de Liga de Campeones y Europa League

Estos fueron los cruces que deparó el sorteo del playoff de repesca de la Liga de Campeones y de la Europa League, efectuado este viernes en Nyon (Suiza):

- LIGA DE CAMPEONES (ida: 17-18 febrero, vuelta: 24-25 febrero):

Mónaco (FRA) - París Saint Germain (FRA)

Benfica (POR) - Real Madrid (ESP)

Bodo/Glimt (NOR) - Inter de Milán (ITA)

Qarabag (AZE) - Newcastle (ENG)

Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA)

Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA)

Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER)

- EUROPA LEAGUE (ida: 19 febrero, vuelta: 26 febrero):

Lille (FRA) - Estrella Roja (SRB)

Fenerbahçe (TUR) - Nottingham Forest (ENG)

Dinamo Zagreb (CRO) - Genk (BEL)

Brann Bergen (NOR) - Bolonia (ITA)

Ludogorets (BUL) - Ferencvaros (HUN)

Celtic Glasgow (SCO) - Stuttgart (GER)

Panathinaikos (GRE) - Viktoria Pilsen (CZE)

PAOK Salónica (GRE) - Celta de Vigo (ESP)

NOTA: los ganadores de cada eliminatoria accederán a octavos de final en su competición correspondiente

Los equipos que terminaron entre los puestos 1 y 8 en la fase regular de la Liga de Campeones y de la Europa League obtuvieron ya su boleto a octavos, sin necesidad de pasar por este playoff de repesca