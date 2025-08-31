Resultados de elección presidencial en Guyana se conocerían el jueves

Los resultados de las elecciones generales de este lunes en Guyana serán divulgados el jueves como muy pronto, anunció este domingo la comisión electoral.

"Deberíamos tener los resultados locales la tarde del día 3", es decir, el miércoles, "si no se solicita un recuento", explicó en rueda de prensa Vishnu Persaud, alto funcionario de la Comisión Electoral de Guyana (GECOM), responsable de la organización de los comicios.

"Tras recopilar todos los resultados locales, el ganador de la presidencial podría anunciarse el 4 de septiembre, es decir, el jueves", añadió.

Se espera que la presidencia se decida entre tres contendientes: el mandatario en ejercicio Irfaan Ali (Partido Cívico Progresista del Pueblo, PPP/C, centroizquierda), el opositor Aubrey Norton (Asociación para la Unidad Nacional, APNU, también de centroizquierda) y Azruddin Mohamed, un magnate que acaba de crear su propio partido (WIN/Invertimos en la Nación, populista) y pretende romper con el bipartidismo.

Las 657.690 personas habilitadas para sufragar eligen al presidente, a los miembros del parlamento y a los representantes regionales.

Los candidatos presidenciales —seis en total— deben ser nominados por un partido que también presente candidatos al parlamento.

El o la postulante cuyo partido obtenga la mayor cantidad de votos (mayoría simple) ganará la presidencia, aunque teóricamente podría deber hacer frente a una oposición con mayoría absoluta en el parlamento.

Es probable que esto último ocurra en estas elecciones, según muchos observadores.

"Todo está listo" para los comicios, incluso en zonas remotas de este país sin litoral, cubierto de vegetación tropical, donde el material electoral se entregó "por barco o avión", aseguró Persaud.

Los colegios electorales estarán abiertos el lunes de 06H00 (10H00 GMT) a 18H00 (22H00 GMT), y unos 8700 policías serán desplegados, según el funcionario.

Pequeño país de 850.000 habitantes ubicado en el norte de Sudamérica, Guyana posee las mayores reservas de petróleo per cápita del planeta, pero la mayoría de su población vive en la pobreza.

El país, que inició la producción de petróleo en 2019, planea aumentarla de los 650.000 barriles diarios actuales a más de un millón para 2030.

