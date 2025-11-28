Resultados de la 12ª jornada y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
B. Mönchengladbach 0
RB Leipzig 0
- Sábado:
Unión Berlín
Heidenheim
Werder Bremen
Colonia
Bayern Múnich
St Pauli
Hoffenheim
Augsburgo
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
- Domingo:
Hamburgo
Stuttgart
Eintracht Fráncfort
Wolfsburgo
Friburgo
Maguncia
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 31 11 10 1 0 41 8 33
2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9
3. Bayer Leverkusen 23 11 7 2 2 27 15 12
4. Borussia Dortmund 22 11 6 4 1 19 10 9
5. Stuttgart 22 11 7 1 3 20 15 5
6. Eintracht Fráncfort 20 11 6 2 3 27 22 5
7. Hoffenheim 20 11 6 2 3 22 17 5
8. Unión Berlín 15 11 4 3 4 14 17 -3
9. Werder Bremen 15 11 4 3 4 15 20 -5
10. Colonia 14 11 4 2 5 20 19 1
11. B. Mönchengladbach 13 12 3 4 5 16 19 -3
12. Friburgo 13 11 3 4 4 15 20 -5
13. Augsburgo 10 11 3 1 7 15 24 -9
14. Hamburgo 9 11 2 3 6 9 17 -8
15. Wolfsburgo 8 11 2 2 7 13 21 -8
16. St Pauli 7 11 2 1 8 9 21 -12
17. Maguncia 6 11 1 3 7 11 19 -8
18. Heidenheim 5 11 1 2 8 8 26 -18
