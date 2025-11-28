Resultados de la 13ª jornada y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Como 2 Douvikas (14'), Moreno (53')
Sassuolo 0
- Sábado:
Génova
Hellas Verona
Parma
Udinese
Juventus
Cagliari
Milan
Lazio
- Domingo:
Lecce
Torino
Pisa
Inter
Atalanta
Fiorentina
Roma
Nápoles
- Lunes:
Bolonia
Cremonese
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Roma 27 12 9 0 3 15 6 9
2. Milan 25 12 7 4 1 18 9 9
3. Nápoles 25 12 8 1 3 19 11 8
4. Inter 24 12 8 0 4 26 13 13
5. Bolonia 24 12 7 3 2 21 8 13
6. Como 24 13 6 6 1 19 7 12
7. Juventus 20 12 5 5 2 15 11 4
8. Lazio 18 12 5 3 4 15 9 6
9. Sassuolo 17 13 5 2 6 16 16 0
10. Udinese 15 12 4 3 5 12 20 -8
11. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3
12. Torino 14 12 3 5 4 11 21 -10
13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0
14. Cagliari 11 12 2 5 5 12 17 -5
15. Parma 11 12 2 5 5 9 15 -6
16. Pisa 10 12 1 7 4 10 16 -6
17. Lecce 10 12 2 4 6 8 16 -8
18. Génova 8 12 1 5 6 11 19 -8
19. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9
20. Hellas Verona 6 12 0 6 6 7 18 -11
