Resultados de la 13ª jornada y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Como 2 Douvikas (14'), Moreno (53')

Sassuolo 0

- Sábado:

Génova

Hellas Verona

Parma

Udinese

Juventus

Cagliari

Milan

Lazio

- Domingo:

Lecce

Torino

Pisa

Inter

Atalanta

Fiorentina

Roma

Nápoles

- Lunes:

Bolonia

Cremonese

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Roma 27 12 9 0 3 15 6 9

2. Milan 25 12 7 4 1 18 9 9

3. Nápoles 25 12 8 1 3 19 11 8

4. Inter 24 12 8 0 4 26 13 13

5. Bolonia 24 12 7 3 2 21 8 13

6. Como 24 13 6 6 1 19 7 12

7. Juventus 20 12 5 5 2 15 11 4

8. Lazio 18 12 5 3 4 15 9 6

9. Sassuolo 17 13 5 2 6 16 16 0

10. Udinese 15 12 4 3 5 12 20 -8

11. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3

12. Torino 14 12 3 5 4 11 21 -10

13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0

14. Cagliari 11 12 2 5 5 12 17 -5

15. Parma 11 12 2 5 5 9 15 -6

16. Pisa 10 12 1 7 4 10 16 -6

17. Lecce 10 12 2 4 6 8 16 -8

18. Génova 8 12 1 5 6 11 19 -8

19. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9

20. Hellas Verona 6 12 0 6 6 7 18 -11

