Resultados de la 14ª jornada y clasificación de LA NACION

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Getafe 1 Arambarri (56')
Elche 0
- Sábado:
Mallorca
Osasuna
Barcelona
Alavés
Levante
Athletic
Atlético de Madrid
Real Oviedo
- Domingo:
Real Sociedad
Villarreal
Sevilla
Betis
Celta
Espanyol
Girona
Real Madrid
- Lunes:
Rayo
Valencia
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 32 13 10 2 1 28 12 16
2. Barcelona 31 13 10 1 2 36 15 21
3. Villarreal 29 13 9 2 2 26 11 15
4. Atlético de Madrid 28 13 8 4 1 25 11 14
5. Betis 21 13 5 6 2 20 14 6
6. Espanyol 21 13 6 3 4 17 16 1
7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2
8. Athletic 17 13 5 2 6 12 17 -5
9. Real Sociedad 16 13 4 4 5 17 18 -1
10. Sevilla 16 13 5 1 7 19 21 -2
11. Celta 16 13 3 7 3 16 18 -2
12. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2
13. Rayo 16 13 4 4 5 12 14 -2
14. Alavés 15 13 4 3 6 11 12 -1
15. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9
16. Mallorca 12 13 3 3 7 13 20 -7
17. Osasuna 11 13 3 2 8 10 16 -6
18. Girona 11 13 2 5 6 12 25 -13
19. Levante 9 13 2 3 8 16 24 -8
20. Real Oviedo 9 13 2 3 8 7 20 -13
