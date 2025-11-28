Resultados de la 14ª jornada y clasificación de LA NACION

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Getafe 1 Arambarri (56')

Elche 0

- Sábado:

Mallorca

Osasuna

Barcelona

Alavés

Levante

Athletic

Atlético de Madrid

Real Oviedo

- Domingo:

Real Sociedad

Villarreal

Sevilla

Betis

Celta

Espanyol

Girona

Real Madrid

- Lunes:

Rayo

Valencia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 32 13 10 2 1 28 12 16

2. Barcelona 31 13 10 1 2 36 15 21

3. Villarreal 29 13 9 2 2 26 11 15

4. Atlético de Madrid 28 13 8 4 1 25 11 14

5. Betis 21 13 5 6 2 20 14 6

6. Espanyol 21 13 6 3 4 17 16 1

7. Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2

8. Athletic 17 13 5 2 6 12 17 -5

9. Real Sociedad 16 13 4 4 5 17 18 -1

10. Sevilla 16 13 5 1 7 19 21 -2

11. Celta 16 13 3 7 3 16 18 -2

12. Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2

13. Rayo 16 13 4 4 5 12 14 -2

14. Alavés 15 13 4 3 6 11 12 -1

15. Valencia 13 13 3 4 6 12 21 -9

16. Mallorca 12 13 3 3 7 13 20 -7

17. Osasuna 11 13 3 2 8 10 16 -6

18. Girona 11 13 2 5 6 12 25 -13

19. Levante 9 13 2 3 8 16 24 -8

20. Real Oviedo 9 13 2 3 8 7 20 -13

