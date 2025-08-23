LA NACION

Resultados de la 2ª jornada de la Premier League y clasificación

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados de la 2ª jornada de la Premier League y clasificación
Resultados de la 2ª jornada de la Premier League y clasificaciónOLI SCARFF - AFP

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

West Ham 1 Tolentino Coelho de Lima (6)

Chelsea 5 Pedro (15), Neto (23), Fernández (34), Caicedo (54), Chalobah (58)

- Sábado:

Manchester City 0

Tottenham 2 Johnson (35), Palhinha (45+2)

(14h00 GMT) AFC Bournemouth

Wolverhampton

Brentford

Aston Villa

Burnley

Sunderland

(16h30 GMT) Arsenal

Leeds

- Domingo:

(13h00 GMT) Crystal Palace

Nottingham

Everton

Brighton

(15h30 GMT) Fulham

Manchester United

- Lunes:

(19h00 GMT) Newcastle

Liverpool

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5

2. Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4

3. Sunderland 3 1 1 0 0 3 0 3

4. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2

5. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2

6. Nottingham 3 1 1 0 0 3 1 2

7. Arsenal 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Leeds 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Brighton 1 1 0 1 0 1 1 0

10. Fulham 1 1 0 1 0 1 1 0

11. Aston Villa 1 1 0 1 0 0 0 0

12. Crystal Palace 1 1 0 1 0 0 0 0

13. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0

14. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1

15. Manchester United 0 1 0 0 1 0 1 -1

16. AFC Bournemouth 0 1 0 0 1 2 4 -2

17. Brentford 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3

19. Wolverhampton 0 1 0 0 1 0 4 -4

20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7

LA NACION
Más leídas
  1. El superalimento que se popularizó con un chocolate y llegó a heladerías, restaurantes y hasta churrerías
    1

    Pistacho: el superalimento que se popularizó con un chocolate y llegó a heladerías, restaurantes y hasta churrerías

  2. Europea, asiática y argentina: cuál es la calle donde convergen todas las cocinas
    2

    Nueva avenida gourmet: cuál es la calle donde convergen cocinas de todo el mundo

  3. Les prohíben salir del país a los empresarios y a Diego Spagnuolo, a quien le secuestraron dos celulares y una máquina de contar billetes
    3

    Les prohíben salir del país a los empresarios y a Diego Spagnuolo, a quien le secuestraron dos celulares y una máquina de contar billetes

  4. Pumas-All Blacks y Sudáfrica-Australia, el clásico rosarino con Di María, San Lorenzo, fútbol europeo e Inter Miami
    4

    Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami

Cargando banners ...