Resultados de la 3ª jornada de la Premier League y clasificación

Resultados de los partidos de la 3ª jornada de la Premier League inglesa.

Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .

Resultados de los partidos de la 3ª jornada de la Premier League inglesa, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Chelsea 2 Joao Pedro (45+9), Enzo Fernández (56 de penal)

Fulham 0

(14h00 GMT) Tottenham

AFC Bournemouth

Sunderland

Brentford

Wolverhampton

Everton

Manchester United

Burnley

(16h30 GMT) Leeds

Newcastle

- Domingo:

(13h00 GMT) Nottingham

West Ham

Brighton

Manchester City

(15h30 GMT) Liverpool

Arsenal

(18h00 GMT) Aston Villa

Crystal Palace

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Chelsea 7 3 2 1 0 7 1 6

2. Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6

3. Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5

4. Liverpool 6 2 2 0 0 7 4 3

5. Nottingham 4 2 1 1 0 4 2 2

6. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2

7. Sunderland 3 2 1 0 1 3 2 1

8. Everton 3 2 1 0 1 2 1 1

9. AFC Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1

10. Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1

11. Burnley 3 2 1 0 1 2 3 -1

12. Leeds 3 2 1 0 1 1 5 -4

13. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0

14. Fulham 2 3 0 2 1 2 4 -2

15. Newcastle 1 2 0 1 1 2 3 -1

16. Manchester United 1 2 0 1 1 1 2 -1

17. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1

18. Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2

19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7

