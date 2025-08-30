Resultados de la 3ª jornada de la Premier League y clasificación
Resultados de los partidos de la 3ª jornada de la Premier League inglesa.
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 3ª jornada de la Premier League inglesa, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Chelsea 2 Joao Pedro (45+9), Enzo Fernández (56 de penal)
Fulham 0
(14h00 GMT) Tottenham
AFC Bournemouth
Sunderland
Brentford
Wolverhampton
Everton
Manchester United
Burnley
(16h30 GMT) Leeds
Newcastle
- Domingo:
(13h00 GMT) Nottingham
West Ham
Brighton
Manchester City
(15h30 GMT) Liverpool
Arsenal
(18h00 GMT) Aston Villa
Crystal Palace
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Chelsea 7 3 2 1 0 7 1 6
2. Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6
3. Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5
4. Liverpool 6 2 2 0 0 7 4 3
5. Nottingham 4 2 1 1 0 4 2 2
6. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2
7. Sunderland 3 2 1 0 1 3 2 1
8. Everton 3 2 1 0 1 2 1 1
9. AFC Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1
10. Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1
11. Burnley 3 2 1 0 1 2 3 -1
12. Leeds 3 2 1 0 1 1 5 -4
13. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0
14. Fulham 2 3 0 2 1 2 4 -2
15. Newcastle 1 2 0 1 1 2 3 -1
16. Manchester United 1 2 0 1 1 1 2 -1
17. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1
18. Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2
19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5
20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7
