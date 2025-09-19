LA NACION

Resultados de la 4ª jornada de la Bundesliga y clasificación

Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Bundesliga y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados de la 4ª jornada de la Bundesliga y clasificación
Resultados de la 4ª jornada de la Bundesliga y clasificaciónBundesliga

```html

Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Bundesliga y tabla de clasificación:

- Viernes:

Stuttgart 2 Demirovic (43), el Khannous (50)

St Pauli 0

- Sábado:

(13h30 GMT) Hamburgo

Heidenheim

Werder Bremen

Friburgo

Augsburgo

Maguncia

Hoffenheim

Bayern Múnich

(16h30 GMT) RB Leipzig

Colonia

- Domingo:

(13h30 GMT) Eintracht Fráncfort

Unión Berlín

(15h30 GMT) Bayer Leverkusen

B. Mönchengladbach

(17h30 GMT) Borussia Dortmund

Wolfsburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 9 3 3 0 0 14 2 12

2. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5

3. Colonia 7 3 2 1 0 8 4 4

4. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1

5. Eintracht Fráncfort 6 3 2 0 1 8 5 3

6. Hoffenheim 6 3 2 0 1 7 6 1

7. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0

8. RB Leipzig 6 3 2 0 1 3 6 -3

9. Wolfsburgo 5 3 1 2 0 7 5 2

10. Werder Bremen 4 3 1 1 1 8 7 1

11. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1

12. Augsburgo 3 3 1 0 2 6 6 0

13. Friburgo 3 3 1 0 2 5 8 -3

14. Unión Berlín 3 3 1 0 2 4 8 -4

15. Maguncia 1 3 0 1 2 1 3 -2

16. B. Mönchengladbach 1 3 0 1 2 0 5 -5

17. Hamburgo 1 3 0 1 2 0 7 -7

18. Heidenheim 0 3 0 0 3 1 7 -6

./bds/mcd

```

LA NACION
Más leídas
  1. El "otro" argentino que volvió loco a River: lo quiso Riquelme y jugó con Messi en Rusia 2018
    1

    Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección

  2. El bloque de Pro quedó partido tras la pelea entre Ritondo y Lospennato, pero no habrá expulsiones
    2

    El bloque de Pro quedó partido tras la pelea entre Ritondo y Lospennato, pero no habrá expulsiones

  3. El ranking de los 15 nombres más elegidos en lo que va de 2025, curiosidades y algunas sorpresas
    3

    ¿Cómo se va a llamar tu hijo? El ranking de los 15 nombres de bebés más elegidos en lo que va de 2025

  4. Cómo es la nueva escuela bilingüe para 400 alumnos que presentó el gobierno porteño
    4

    El Gobierno porteño presentó una nueva escuela bilingüe para 400 alumnos

Cargando banners ...