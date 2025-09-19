Resultados de la 4ª jornada de la Bundesliga y clasificación
Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Bundesliga y tabla de clasificación:
- Viernes:
Stuttgart 2 Demirovic (43), el Khannous (50)
St Pauli 0
- Sábado:
(13h30 GMT) Hamburgo
Heidenheim
Werder Bremen
Friburgo
Augsburgo
Maguncia
Hoffenheim
Bayern Múnich
(16h30 GMT) RB Leipzig
Colonia
- Domingo:
(13h30 GMT) Eintracht Fráncfort
Unión Berlín
(15h30 GMT) Bayer Leverkusen
B. Mönchengladbach
(17h30 GMT) Borussia Dortmund
Wolfsburgo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 9 3 3 0 0 14 2 12
2. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5
3. Colonia 7 3 2 1 0 8 4 4
4. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1
5. Eintracht Fráncfort 6 3 2 0 1 8 5 3
6. Hoffenheim 6 3 2 0 1 7 6 1
7. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0
8. RB Leipzig 6 3 2 0 1 3 6 -3
9. Wolfsburgo 5 3 1 2 0 7 5 2
10. Werder Bremen 4 3 1 1 1 8 7 1
11. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1
12. Augsburgo 3 3 1 0 2 6 6 0
13. Friburgo 3 3 1 0 2 5 8 -3
14. Unión Berlín 3 3 1 0 2 4 8 -4
15. Maguncia 1 3 0 1 2 1 3 -2
16. B. Mönchengladbach 1 3 0 1 2 0 5 -5
17. Hamburgo 1 3 0 1 2 0 7 -7
18. Heidenheim 0 3 0 0 3 1 7 -6
