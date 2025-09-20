Resultados de la 4ª jornada de la Bundesliga y clasificación
Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Bundesliga y tabla de clasificación:
- Viernes:
Stuttgart 2 Demirovic (43), el Khannous (50)
St Pauli 0
- Sábado:
Hamburgo 2 Vuskovic (41), Philippe (59)
Heidenheim 1 Kolle (90+3)
Werder Bremen 0
Friburgo 3 Grifo (33 penal), Adamu (54), Coulibaly (75 en contra)
Augsburgo 1 Essende (83)
Maguncia 4 Sano (14), Kohr (26), Nebel (60), Sieb (69)
Hoffenheim 1 Kimmich (82 en contra)
Bayern Múnich 4 Kane (44, 48 penal, 77 penal), Gnabry (90+9)
(16h30 GMT) RB Leipzig
Colonia
- Domingo:
(13h30 GMT) Eintracht Fráncfort
Unión Berlín
(15h30 GMT) Bayer Leverkusen
B. Mönchengladbach
(17h30 GMT) Borussia Dortmund
Wolfsburgo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 12 4 4 0 0 18 3 15
2. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5
3. Colonia 7 3 2 1 0 8 4 4
4. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1
5. Eintracht Fráncfort 6 3 2 0 1 8 5 3
6. Friburgo 6 4 2 0 2 8 8 0
7. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0
8. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2
9. RB Leipzig 6 3 2 0 1 3 6 -3
10. Wolfsburgo 5 3 1 2 0 7 5 2
11. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1
12. Maguncia 4 4 1 1 2 5 4 1
13. Werder Bremen 4 4 1 1 2 8 10 -2
14. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6
15. Augsburgo 3 4 1 0 3 7 10 -3
16. Unión Berlín 3 3 1 0 2 4 8 -4
17. B. Mönchengladbach 1 3 0 1 2 0 5 -5
18. Heidenheim 0 4 0 0 4 2 9 -7
