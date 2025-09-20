LA NACION

Resultados de la 4ª jornada de la Bundesliga y clasificación

Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Bundesliga y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados de la 4ª jornada de la Bundesliga y clasificación
Resultados de la 4ª jornada de la Bundesliga y clasificaciónBundesliga

Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Bundesliga y tabla de clasificación:

- Viernes:

Stuttgart 2 Demirovic (43), el Khannous (50)

St Pauli 0

- Sábado:

Hamburgo 2 Vuskovic (41), Philippe (59)

Heidenheim 1 Kolle (90+3)

Werder Bremen 0

Friburgo 3 Grifo (33 penal), Adamu (54), Coulibaly (75 en contra)

Augsburgo 1 Essende (83)

Maguncia 4 Sano (14), Kohr (26), Nebel (60), Sieb (69)

Hoffenheim 1 Kimmich (82 en contra)

Bayern Múnich 4 Kane (44, 48 penal, 77 penal), Gnabry (90+9)

(16h30 GMT) RB Leipzig

Colonia

- Domingo:

(13h30 GMT) Eintracht Fráncfort

Unión Berlín

(15h30 GMT) Bayer Leverkusen

B. Mönchengladbach

(17h30 GMT) Borussia Dortmund

Wolfsburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 12 4 4 0 0 18 3 15

2. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5

3. Colonia 7 3 2 1 0 8 4 4

4. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1

5. Eintracht Fráncfort 6 3 2 0 1 8 5 3

6. Friburgo 6 4 2 0 2 8 8 0

7. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0

8. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2

9. RB Leipzig 6 3 2 0 1 3 6 -3

10. Wolfsburgo 5 3 1 2 0 7 5 2

11. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1

12. Maguncia 4 4 1 1 2 5 4 1

13. Werder Bremen 4 4 1 1 2 8 10 -2

14. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6

15. Augsburgo 3 4 1 0 3 7 10 -3

16. Unión Berlín 3 3 1 0 2 4 8 -4

17. B. Mönchengladbach 1 3 0 1 2 0 5 -5

18. Heidenheim 0 4 0 0 4 2 9 -7

./bds/mcd

LA NACION
Más leídas
  1. Los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual
    1

    Los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual, según la IA

  2. La insólita idea que tuvo un empresario que creó un proyecto inmobiliario único en el mundo
    2

    Es empresario y creó un proyecto inmobiliario único en el mundo

  3. Nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel por una poesía de “vuelo elevado”
    3

    Saint-John Perse: nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel de Literatura por una poesía de “vuelo elevado”

  4. Vélez pelea todo: el golazo de Lanzini y una joya sacando del medio a puro toque y sorpresa
    4

    Vélez pelea todo: el golazo de Lanzini y una joya sacando del medio a puro toque y sorpresa

Cargando banners ...