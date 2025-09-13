LA NACION

Resultados de la 4ª jornada de la Premier League y clasificación

Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Arsenal 3 Zubimendi (32, 79), Gyökeres (46)

Nottingham 0

14h00 GMT) AFC Bournemouth

Brighton

Newcastle

Wolverhampton

Crystal Palace

Sunderland

Everton

Aston Villa

Fulham

Leeds

(16h30 GMT) West Ham

Tottenham

(19h00 GMT) Brentford

Chelsea

- Domingo:

(13h00 GMT) Burnley

Liverpool

(15h30 GMT) Manchester City

Manchester United

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 9 4 3 0 1 9 1 8

2. Liverpool 9 3 3 0 0 8 4 4

3. Chelsea 7 3 2 1 0 7 1 6

4. Tottenham 6 3 2 0 1 5 1 4

5. Everton 6 3 2 0 1 5 3 2

6. Sunderland 6 3 2 0 1 5 3 2

7. AFC Bournemouth 6 3 2 0 1 4 4 0

8. Crystal Palace 5 3 1 2 0 4 1 3

9. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0

10. Brighton 4 3 1 1 1 3 4 -1

11. Nottingham 4 4 1 1 2 4 8 -4

12. Leeds 4 3 1 1 1 1 5 -4

13. Manchester City 3 3 1 0 2 5 4 1

14. Burnley 3 3 1 0 2 4 6 -2

15. Brentford 3 3 1 0 2 3 5 -2

16. West Ham 3 3 1 0 2 4 8 -4

17. Newcastle 2 3 0 2 1 2 3 -1

18. Fulham 2 3 0 2 1 2 4 -2

19. Aston Villa 1 3 0 1 2 0 4 -4

20. Wolverhampton 0 3 0 0 3 2 8 -6

