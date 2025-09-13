Resultados de la 4ª jornada de la Premier League y clasificación
Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Arsenal 3 Zubimendi (32, 79), Gyökeres (46)
Nottingham 0
14h00 GMT) AFC Bournemouth
Brighton
Newcastle
Wolverhampton
Crystal Palace
Sunderland
Everton
Aston Villa
Fulham
Leeds
(16h30 GMT) West Ham
Tottenham
(19h00 GMT) Brentford
Chelsea
- Domingo:
(13h00 GMT) Burnley
Liverpool
(15h30 GMT) Manchester City
Manchester United
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 9 4 3 0 1 9 1 8
2. Liverpool 9 3 3 0 0 8 4 4
3. Chelsea 7 3 2 1 0 7 1 6
4. Tottenham 6 3 2 0 1 5 1 4
5. Everton 6 3 2 0 1 5 3 2
6. Sunderland 6 3 2 0 1 5 3 2
7. AFC Bournemouth 6 3 2 0 1 4 4 0
8. Crystal Palace 5 3 1 2 0 4 1 3
9. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0
10. Brighton 4 3 1 1 1 3 4 -1
11. Nottingham 4 4 1 1 2 4 8 -4
12. Leeds 4 3 1 1 1 1 5 -4
13. Manchester City 3 3 1 0 2 5 4 1
14. Burnley 3 3 1 0 2 4 6 -2
15. Brentford 3 3 1 0 2 3 5 -2
16. West Ham 3 3 1 0 2 4 8 -4
17. Newcastle 2 3 0 2 1 2 3 -1
18. Fulham 2 3 0 2 1 2 4 -2
19. Aston Villa 1 3 0 1 2 0 4 -4
20. Wolverhampton 0 3 0 0 3 2 8 -6
