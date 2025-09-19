Resultados de la 4ª jornada de la Serie A y clasificación

LA NACION

Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Serie A y tabla de clasificación:

- Viernes:

Lecce 1 Gabriel (5)

Cagliari 2 Belotti (33, 71 de penal)

- Sábado:

(13h00 GMT) Bolonia

Génova

(16h00 GMT) Hellas Verona

Juventus

(18h45 GMT) Udinese

Milan

- Domingo:

(10h30 GMT) Lazio

Roma

(13h00 GMT) Cremonese

Parma

Torino

Atalanta

(16h00 GMT) Fiorentina

Como

(18h45 GMT) Inter

Sassuolo

- Lunes:

(18h45 GMT) Nápoles

Pisa

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Juventus 9 3 3 0 0 7 3 4

3. Cremonese 7 3 2 1 0 5 3 2

4. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2

5. Cagliari 7 4 2 1 1 5 3 2

6. Milan 6 3 2 0 1 4 2 2

7. Roma 6 3 2 0 1 2 1 1

8. Atalanta 5 3 1 2 0 6 3 3

9. Como 4 3 1 1 1 3 2 1

10. Torino 4 3 1 1 1 1 5 -4

11. Inter 3 3 1 0 2 9 6 3

12. Lazio 3 3 1 0 2 4 3 1

13. Bolonia 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2

15. Génova 2 3 0 2 1 1 2 -1

16. Fiorentina 2 3 0 2 1 2 4 -2

17. Hellas Verona 2 3 0 2 1 1 5 -4

18. Pisa 1 3 0 1 2 1 3 -2

19. Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4

20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6

