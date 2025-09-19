Resultados de la 4ª jornada de la Serie A y clasificación
Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Serie A y...
- 1 minuto de lectura'
```html
Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Serie A y tabla de clasificación:
- Viernes:
Lecce 1 Gabriel (5)
Cagliari 2 Belotti (33, 71 de penal)
- Sábado:
(13h00 GMT) Bolonia
Génova
(16h00 GMT) Hellas Verona
Juventus
(18h45 GMT) Udinese
Milan
- Domingo:
(10h30 GMT) Lazio
Roma
(13h00 GMT) Cremonese
Parma
Torino
Atalanta
(16h00 GMT) Fiorentina
Como
(18h45 GMT) Inter
Sassuolo
- Lunes:
(18h45 GMT) Nápoles
Pisa
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 9 3 3 0 0 6 1 5
2. Juventus 9 3 3 0 0 7 3 4
3. Cremonese 7 3 2 1 0 5 3 2
4. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2
5. Cagliari 7 4 2 1 1 5 3 2
6. Milan 6 3 2 0 1 4 2 2
7. Roma 6 3 2 0 1 2 1 1
8. Atalanta 5 3 1 2 0 6 3 3
9. Como 4 3 1 1 1 3 2 1
10. Torino 4 3 1 1 1 1 5 -4
11. Inter 3 3 1 0 2 9 6 3
12. Lazio 3 3 1 0 2 4 3 1
13. Bolonia 3 3 1 0 2 1 2 -1
14. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2
15. Génova 2 3 0 2 1 1 2 -1
16. Fiorentina 2 3 0 2 1 2 4 -2
17. Hellas Verona 2 3 0 2 1 1 5 -4
18. Pisa 1 3 0 1 2 1 3 -2
19. Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4
20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6
./bds/mcd
```
Otras noticias de Serie A
- 1
Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección
- 2
El bloque de Pro quedó partido tras la pelea entre Ritondo y Lospennato, pero no habrá expulsiones
- 3
¿Cómo se va a llamar tu hijo? El ranking de los 15 nombres de bebés más elegidos en lo que va de 2025
- 4
El Gobierno porteño presentó una nueva escuela bilingüe para 400 alumnos