Resultados de la 4ª jornada de la Serie A y clasificación
Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Serie A y tabla de clasificación:
- Viernes:
Lecce 1 Gabriel (5)
Cagliari 2 Belotti (33, 71 de penal)
- Sábado:
Bolonia 2 Castro (73), Orsolini (90+9 penal)
Génova 1 Ellertsson (63)
Hellas Verona 1 Orban (44 penal)
Juventus 1 Conceicao (19)
(18h45 GMT) Udinese
Milan
- Domingo:
(10h30 GMT) Lazio
Roma
(13h00 GMT) Cremonese
Parma
Torino
Atalanta
(16h00 GMT) Fiorentina
Como
(18h45 GMT) Inter
Sassuolo
- Lunes:
(18h45 GMT) Nápoles
Pisa
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Juventus 10 4 3 1 0 8 4 4
2. Nápoles 9 3 3 0 0 6 1 5
3. Cremonese 7 3 2 1 0 5 3 2
4. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2
5. Cagliari 7 4 2 1 1 5 3 2
6. Milan 6 3 2 0 1 4 2 2
7. Roma 6 3 2 0 1 2 1 1
8. Bolonia 6 4 2 0 2 3 3 0
9. Atalanta 5 3 1 2 0 6 3 3
10. Como 4 3 1 1 1 3 2 1
11. Torino 4 3 1 1 1 1 5 -4
12. Inter 3 3 1 0 2 9 6 3
13. Lazio 3 3 1 0 2 4 3 1
14. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2
15. Hellas Verona 3 4 0 3 1 2 6 -4
16. Fiorentina 2 3 0 2 1 2 4 -2
17. Génova 2 4 0 2 2 2 4 -2
18. Pisa 1 3 0 1 2 1 3 -2
19. Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4
20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6
