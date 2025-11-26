Resultados de la 5ª jornada de la Liga de Campeones y clasificación

Resultados en la quinta jornada de la Liga de Campeones europea, que se disputa el martes y el miércoles, y clasificación:

-- Grupo único

- Miércoles:

Pafos (CYP) 2 David Luiz (18), Salisu (88 en contra)

Mónaco (FRA) 2 Minamino (5), Balogun (26)

Copenhague (DEN) 3 Dadason (26), Larsson (59 de penal), Robert (73)

Kairat Almaty (KAZ) 2 Satpayev (81), Baibek (90)

Arsenal (ENG) 3 Timber (22), Madueke (69), Martinelli (77)

Bayern de Múnich (GER) 1 Karl (32)

Atlético de Madrid (ESP) 2 Álvarez (9), Giménez (90+3)

Inter de Milán (ITA) 1 Zielinski (54)

Eintracht Fráncfort (GER) 0

Atalanta (ITA) 3 Lookman (60), Ederson (62), De Ketelaere (65)

Liverpool (ENG) 1 Szoboszlai (16)

PSV Eindhoven (NED) 4 Perisic (6 de penal), Til (56), Driouech (73, 90+1)

Olympiacos (GRE) 3 Chiquinho (8), Taremi (52), Kaabi (81)

Real Madrid (ESP) 4 Mbappe (22, 24, 29, 60)

París Saint-Germain (FRA) 5 Vitinha (45, 53, 76 de penal), Fabián Ruiz (59), Pacho (65)

Tottenham (ENG) 3 Richarlison (35), Kolo Muani (50, 72)

Sporting de Lisboa (POR) 3 Quenda (24), Suárez (31), Trincão (70)

Brujas (BEL) 0

- Jugados del martes:

Borussia Dortmund (GER) 4 Guirassy (45+2, 54), Adeyemi (58), Svensson (90+5)

Villarreal (ESP) 0

Bodo/Glimt (NOR) 2 Blomberg (27), Fet (87 de penal)

Juventus (ITA) 3 Openda (48), McKennie (59), David (90+1)

Nápoles (ITA) 2 McTominay (65), Jankovic (72 en contra)

Qarabag (AZE) 0

Marsella (FRA) 2 Aubameyang (46, 50)

Newcastle (ENG) 1 Barnes (6)

Slavia Praga (CZE) 0

Athletic (ESP) 0

Galatasaray (TUR) 0

Union St-Gilloise (BEL) 1 David (57)

Chelsea (ENG) 3 Koundé (27 en contra), Estêvão (55), Delap (73)

Barcelona (ESP) 0

Manchester City (ENG) 0

Bayer Leverkusen (GER) 2 Grimaldo (23), Schick (54)

Ajax (NED) 0

Benfica (POR) 2 Dahl (6), Barreiro (90)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Arsenal 15 5 5 0 0 14 1

2. París SG 12 5 4 0 1 19 8

3. Bayern Múnich 12 5 4 0 1 15 6

4. Inter 12 5 4 0 1 12 3

5. Real Madrid 12 5 4 0 1 12 5

6. Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 17 11

7. Chelsea 10 5 3 1 1 12 6

8. Sporting de Lisboa 10 5 3 1 1 11 5

9. Manchester City 10 5 3 1 1 10 5

10. Atalanta 10 5 3 1 1 6 5

11. Newcastle 9 5 3 0 2 11 4

12. Atlético de Madrid 9 5 3 0 2 12 10

13. Liverpool 9 5 3 0 2 10 8

14. Galatasaray 9 5 3 0 2 8 7

15. PSV Eindhoven 8 5 2 2 1 13 8

16. Tottenham 8 5 2 2 1 10 7

17. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 8 10

18. Barcelona 7 5 2 1 2 12 10

19. Qarabag 7 5 2 1 2 8 9

20. Nápoles 7 5 2 1 2 6 9

21. Marsella 6 5 2 0 3 8 6

22. Juventus 6 5 1 3 1 10 10

23. Mónaco 6 5 1 3 1 6 8

24. Pafos FC 6 5 1 3 1 4 7

25. Union St-Gilloise 6 5 2 0 3 5 12

26. FC Brujas 4 5 1 1 3 8 13

27. Athletic 4 5 1 1 3 4 9

28. Eintracht Fráncfort 4 5 1 1 3 7 14

29. FC Copenhague 4 5 1 1 3 7 14

30. Benfica 3 5 1 0 4 4 8

31. Slavia Praga 3 5 0 3 2 2 8

32. Bodo/Glimt 2 5 0 2 3 7 11

33. Olympiacos 2 5 0 2 3 5 13

34. Villarreal 1 5 0 1 4 2 10

35. Kairat Almaty 1 5 0 1 4 4 14

36. Ajax 0 5 0 0 5 1 16

NOTA: los ocho primeros de clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

