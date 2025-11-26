Resultados de la 5ª jornada de la Liga de Campeones y clasificación
Resultados en la quinta jornada de la Liga de Campeones europea, que se disputa el martes y...
Resultados en la quinta jornada de la Liga de Campeones europea, que se disputa el martes y el miércoles, y clasificación:
-- Grupo único
- Miércoles:
Pafos (CYP) 2 David Luiz (18), Salisu (88 en contra)
Mónaco (FRA) 2 Minamino (5), Balogun (26)
Copenhague (DEN) 3 Dadason (26), Larsson (59 de penal), Robert (73)
Kairat Almaty (KAZ) 2 Satpayev (81), Baibek (90)
Arsenal (ENG) 3 Timber (22), Madueke (69), Martinelli (77)
Bayern de Múnich (GER) 1 Karl (32)
Atlético de Madrid (ESP) 2 Álvarez (9), Giménez (90+3)
Inter de Milán (ITA) 1 Zielinski (54)
Eintracht Fráncfort (GER) 0
Atalanta (ITA) 3 Lookman (60), Ederson (62), De Ketelaere (65)
Liverpool (ENG) 1 Szoboszlai (16)
PSV Eindhoven (NED) 4 Perisic (6 de penal), Til (56), Driouech (73, 90+1)
Olympiacos (GRE) 3 Chiquinho (8), Taremi (52), Kaabi (81)
Real Madrid (ESP) 4 Mbappe (22, 24, 29, 60)
París Saint-Germain (FRA) 5 Vitinha (45, 53, 76 de penal), Fabián Ruiz (59), Pacho (65)
Tottenham (ENG) 3 Richarlison (35), Kolo Muani (50, 72)
Sporting de Lisboa (POR) 3 Quenda (24), Suárez (31), Trincão (70)
Brujas (BEL) 0
- Jugados del martes:
Borussia Dortmund (GER) 4 Guirassy (45+2, 54), Adeyemi (58), Svensson (90+5)
Villarreal (ESP) 0
Bodo/Glimt (NOR) 2 Blomberg (27), Fet (87 de penal)
Juventus (ITA) 3 Openda (48), McKennie (59), David (90+1)
Nápoles (ITA) 2 McTominay (65), Jankovic (72 en contra)
Qarabag (AZE) 0
Marsella (FRA) 2 Aubameyang (46, 50)
Newcastle (ENG) 1 Barnes (6)
Slavia Praga (CZE) 0
Athletic (ESP) 0
Galatasaray (TUR) 0
Union St-Gilloise (BEL) 1 David (57)
Chelsea (ENG) 3 Koundé (27 en contra), Estêvão (55), Delap (73)
Barcelona (ESP) 0
Manchester City (ENG) 0
Bayer Leverkusen (GER) 2 Grimaldo (23), Schick (54)
Ajax (NED) 0
Benfica (POR) 2 Dahl (6), Barreiro (90)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Arsenal 15 5 5 0 0 14 1
2. París SG 12 5 4 0 1 19 8
3. Bayern Múnich 12 5 4 0 1 15 6
4. Inter 12 5 4 0 1 12 3
5. Real Madrid 12 5 4 0 1 12 5
6. Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 17 11
7. Chelsea 10 5 3 1 1 12 6
8. Sporting de Lisboa 10 5 3 1 1 11 5
9. Manchester City 10 5 3 1 1 10 5
10. Atalanta 10 5 3 1 1 6 5
11. Newcastle 9 5 3 0 2 11 4
12. Atlético de Madrid 9 5 3 0 2 12 10
13. Liverpool 9 5 3 0 2 10 8
14. Galatasaray 9 5 3 0 2 8 7
15. PSV Eindhoven 8 5 2 2 1 13 8
16. Tottenham 8 5 2 2 1 10 7
17. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 8 10
18. Barcelona 7 5 2 1 2 12 10
19. Qarabag 7 5 2 1 2 8 9
20. Nápoles 7 5 2 1 2 6 9
21. Marsella 6 5 2 0 3 8 6
22. Juventus 6 5 1 3 1 10 10
23. Mónaco 6 5 1 3 1 6 8
24. Pafos FC 6 5 1 3 1 4 7
25. Union St-Gilloise 6 5 2 0 3 5 12
26. FC Brujas 4 5 1 1 3 8 13
27. Athletic 4 5 1 1 3 4 9
28. Eintracht Fráncfort 4 5 1 1 3 7 14
29. FC Copenhague 4 5 1 1 3 7 14
30. Benfica 3 5 1 0 4 4 8
31. Slavia Praga 3 5 0 3 2 2 8
32. Bodo/Glimt 2 5 0 2 3 7 11
33. Olympiacos 2 5 0 2 3 5 13
34. Villarreal 1 5 0 1 4 2 10
35. Kairat Almaty 1 5 0 1 4 4 14
36. Ajax 0 5 0 0 5 1 16
NOTA: los ocho primeros de clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
