Resultados de la 5ª jornada de La Liga y clasificación
Resultados de los partidos de la 5ª jornada de La Liga y...
Resultados de los partidos de la 5ª jornada de LaLiga y tabla de clasificación:
- Viernes:
Betis 3 Cucho Hernández (7), Remiro (49 en contra), Fornals (69)
Real Sociedad 1 Brais Méndez (13)
- Sábado:
(12h00 GMT) Girona
Levante
(14h15 GMT) Real Madrid
Espanyol
(16h30 GMT) Alavés
Sevilla
Villarreal
Osasuna
(19h00 GMT) Valencia
Athletic
- Domingo:
(12h00 GMT) Rayo
Celta
(14h15 GMT) Mallorca
Atlético de Madrid
(16h30 GMT) Elche
Real Oviedo
(19h00 GMT) Barcelona
Getafe
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 12 4 4 0 0 8 2 6
2. Barcelona 10 4 3 1 0 13 3 10
3. Espanyol 10 4 3 1 0 8 5 3
4. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2
5. Athletic 9 4 3 0 1 6 4 2
6. Getafe 9 4 3 0 1 6 4 2
7. Villarreal 7 4 2 1 1 8 3 5
8. Alavés 7 4 2 1 1 4 3 1
9. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2
10. Osasuna 6 4 2 0 2 3 2 1
11. Atlético de Madrid 5 4 1 2 1 5 4 1
12. Sevilla 4 4 1 1 2 7 7 0
13. Rayo 4 4 1 1 2 4 5 -1
14. Celta 4 5 0 4 1 4 6 -2
15. Valencia 4 4 1 1 2 4 8 -4
16. Real Oviedo 3 4 1 0 3 1 7 -6
17. Real Sociedad 2 5 0 2 3 5 9 -4
18. Levante 1 4 0 1 3 5 9 -4
19. Mallorca 1 4 0 1 3 4 9 -5
20. Girona 1 4 0 1 3 2 11 -9
