Resultados de la 5ª jornada de La Liga y clasificación

Resultados de los partidos de la 5ª jornada de LaLiga y tabla de clasificación:

- Viernes:

Betis 3 Cucho Hernández (7), Remiro (49 en contra), Fornals (69)

Real Sociedad 1 Brais Méndez (13)

- Sábado:

Girona 0

Levante 4 Etta Eyong (43), Álvarez (49), Romero (70), Koyalipou (90+2)

Real Madrid 2 Militao (22), Mbappé (47)

Espanyol 0

(16h30 GMT) Alavés

Sevilla

Villarreal

Osasuna

(19h00 GMT) Valencia

Athletic

- Domingo:

(12h00 GMT) Rayo

Celta

(14h15 GMT) Mallorca

Atlético de Madrid

(16h30 GMT) Elche

Real Oviedo

(19h00 GMT) Barcelona

Getafe

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 15 5 5 0 0 10 2 8

2. Barcelona 10 4 3 1 0 13 3 10

3. Espanyol 10 5 3 1 1 8 7 1

4. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

5. Athletic 9 4 3 0 1 6 4 2

. Getafe 9 4 3 0 1 6 4 2

7. Villarreal 7 4 2 1 1 8 3 5

8. Alavés 7 4 2 1 1 4 3 1

9. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2

10. Osasuna 6 4 2 0 2 3 2 1

11. Atlético de Madrid 5 4 1 2 1 5 4 1

12. Levante 4 5 1 1 3 9 9 0

13. Sevilla 4 4 1 1 2 7 7 0

14. Rayo 4 4 1 1 2 4 5 -1

15. Celta 4 5 0 4 1 4 6 -2

16. Valencia 4 4 1 1 2 4 8 -4

17. Real Oviedo 3 4 1 0 3 1 7 -6

18. Real Sociedad 2 5 0 2 3 5 9 -4

19. Mallorca 1 4 0 1 3 4 9 -5

20. Girona 1 5 0 1 4 2 15 -13

