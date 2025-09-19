Resultados de la 5ª jornada de la Ligue 1 y clasificación

LA NACION

Resultados de los partidos de la 5ª jornada de la Ligue 1 francesa y tabla de clasificación:

- Viernes:

Lyon 1 Tessmann (65)

Angers 0

- Sábado:

(15h00 GMT) Nantes

Rennes

(17h00 GMT) Brest

Niza

(19h05 GMT) Lens

Lille

- Domingo:

(13h00 GMT) Paris FC

Estrasburgo

(15h15 GMT) Auxerre

Toulouse

Le Havre

Lorient

Mónaco

Metz

(18h45 GMT) Marsella

París SG

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 12 4 4 0 0 10 3 7

2. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4

3. Lille 10 4 3 1 0 13 5 8

4. Mónaco 9 4 3 0 1 8 5 3

5. Estrasburgo 9 4 3 0 1 5 3 2

6. Rennes 7 4 2 1 1 5 6 -1

7. Marsella 6 4 2 0 2 9 4 5

8. Lens 6 4 2 0 2 5 5 0

9. Niza 6 4 2 0 2 5 5 0

10. Toulouse 6 4 2 0 2 7 8 -1

11. Paris FC 6 4 2 0 2 7 9 -2

12. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1

13. Le Havre 3 4 1 0 3 5 7 -2

14. Nantes 3 4 1 0 3 1 3 -2

15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 6 -3

16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7

17. Brest 1 4 0 1 3 5 10 -5

18. Metz 1 4 0 1 3 3 8 -5

