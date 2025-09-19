Resultados de la 5ª jornada de la Ligue 1 y clasificación
Resultados de los partidos de la 5ª jornada de la Ligue 1 francesa y...
- 1 minuto de lectura'
```html
Resultados de los partidos de la 5ª jornada de la Ligue 1 francesa y tabla de clasificación:
- Viernes:
Lyon 1 Tessmann (65)
Angers 0
- Sábado:
(15h00 GMT) Nantes
Rennes
(17h00 GMT) Brest
Niza
(19h05 GMT) Lens
Lille
- Domingo:
(13h00 GMT) Paris FC
Estrasburgo
(15h15 GMT) Auxerre
Toulouse
Le Havre
Lorient
Mónaco
Metz
(18h45 GMT) Marsella
París SG
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 12 4 4 0 0 10 3 7
2. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4
3. Lille 10 4 3 1 0 13 5 8
4. Mónaco 9 4 3 0 1 8 5 3
5. Estrasburgo 9 4 3 0 1 5 3 2
6. Rennes 7 4 2 1 1 5 6 -1
7. Marsella 6 4 2 0 2 9 4 5
8. Lens 6 4 2 0 2 5 5 0
9. Niza 6 4 2 0 2 5 5 0
10. Toulouse 6 4 2 0 2 7 8 -1
11. Paris FC 6 4 2 0 2 7 9 -2
12. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1
13. Le Havre 3 4 1 0 3 5 7 -2
14. Nantes 3 4 1 0 3 1 3 -2
15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 6 -3
16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7
17. Brest 1 4 0 1 3 5 10 -5
18. Metz 1 4 0 1 3 3 8 -5
./bds/mcd
```
Otras noticias de Liga de Francia
- 1
Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección
- 2
El bloque de Pro quedó partido tras la pelea entre Ritondo y Lospennato, pero no habrá expulsiones
- 3
¿Cómo se va a llamar tu hijo? El ranking de los 15 nombres de bebés más elegidos en lo que va de 2025
- 4
El Gobierno porteño presentó una nueva escuela bilingüe para 400 alumnos