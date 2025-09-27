Resultados de la 5ª jornada de la Serie A y clasificación

```html

Resultados de los partidos de la 5ª jornada de la Serie A y tabla de clasificación:

- Sábado:

Como 1 Paz (32)

Cremonese 1 Baschirotto (69)

(16h00 GMT) Juventus

Atalanta

(18h45 GMT) Cagliari

Inter

- Domingo:

(10h30 GMT) Sassuolo

Udinese

(13h00 GMT) Roma

Hellas Verona

Pisa

Fiorentina

(16h00 GMT) Lecce

Bolonia

(18h45 GMT) Milan

Nápoles

- Lunes:

(16h30 GMT) Parma

Torino

(18h45 GMT) Génova

Lazio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 12 4 4 0 0 9 3 6

2. Juventus 10 4 3 1 0 8 4 4

3. Milan 9 4 3 0 1 7 2 5

4. Roma 9 4 3 0 1 3 1 2

5. Cremonese 9 5 2 3 0 6 4 2

6. Atalanta 8 4 2 2 0 9 3 6

7. Como 8 5 2 2 1 6 4 2

8. Cagliari 7 4 2 1 1 5 3 2

9. Udinese 7 4 2 1 1 4 5 -1

10. Inter 6 4 2 0 2 11 7 4

11. Bolonia 6 4 2 0 2 3 3 0

12. Torino 4 4 1 1 2 1 8 -7

13. Lazio 3 4 1 0 3 4 4 0

14. Sassuolo 3 4 1 0 3 4 7 -3

15. Hellas Verona 3 4 0 3 1 2 6 -4

16. Génova 2 4 0 2 2 2 4 -2

17. Fiorentina 2 4 0 2 2 3 6 -3

18. Parma 2 4 0 2 2 1 5 -4

19. Pisa 1 4 0 1 3 3 6 -3

20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6

