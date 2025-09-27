LA NACION

Resultados de la 7ª jornada de La Liga y clasificación

Resultados de los partidos de la 7ª jornada de LaLiga española y tabla de clasificación:

- Viernes:

Girona 0

Espanyol 0

- Sábado:

Getafe 1 Iglesias (57)

Levante 1 Romero (26)

(14h15 GMT) Atlético de Madrid

Real Madrid

(16h30 GMT) Mallorca

Alavés

(19h00 GMT) Villarreal

Athletic

- Domingo:

(12h00 GMT) Rayo

Sevilla

(14h15 GMT) Elche

Celta

(16h30 GMT) Barcelona

Real Sociedad

(19h00 GMT) Betis

Osasuna

- Lunes:

(19h00 GMT) Valencia

Real Oviedo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 18 6 6 0 0 14 3 11

2. Barcelona 16 6 5 1 0 19 4 15

3. Villarreal 13 6 4 1 1 12 5 7

4. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1

5. Getafe 11 7 3 2 2 8 9 -1

6. Elche 10 6 2 4 0 8 5 3

7. Athletic 10 6 3 1 2 7 7 0

8. Atlético de Madrid 9 6 2 3 1 9 7 2

. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

10. Alavés 8 6 2 2 2 6 6 0

11. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2

12. Sevilla 7 6 2 1 3 10 10 0

13. Osasuna 7 6 2 1 3 5 5 0

14. Rayo 5 6 1 2 3 7 9 -2

15. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2

16. Levante 5 7 1 2 4 11 14 -3

17. Real Sociedad 5 6 1 2 3 6 9 -3

18. Real Oviedo 3 6 1 0 5 2 11 -9

19. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13

20. Mallorca 2 6 0 2 4 5 11 -6

