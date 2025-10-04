LA NACION

Resultados de la 7ª jornada de la Premier League y clasificación

Resultados de los partidos de la 7ª jornada de la Premier League y...

Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Resultados de la 7ª jornada de la Premier League y clasificación

Resultados de los partidos de la 7ª jornada de la Premier League y tabla de clasificación:

- Viernes:

AFC Bournemouth 3 Semenyo (78, 90+6), Kluivert (84)

Fulham 1 Sessegnon (70)

- Sábado:

Leeds 1 Okafor (34)

Tottenham 2 Tel (23), Kudus (57)

(14h00 GMT) Arsenal

West Ham

Manchester United

Sunderland

(16h30 GMT) Chelsea

Liverpool

- Domingo:

(13h00 GMT) Wolverhampton

Brighton

Aston Villa

Burnley

Everton

Crystal Palace

Newcastle

Nottingham

(15h30 GMT) Brentford

Manchester City

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5

2. Tottenham 14 7 4 2 1 13 5 8

3. AFC Bournemouth 14 7 4 2 1 11 8 3

4. Arsenal 13 6 4 1 1 12 3 9

5. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5

6. Sunderland 11 6 3 2 1 7 4 3

7. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8

8. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3

9. Everton 8 6 2 2 2 7 6 1

10. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0

11. Fulham 8 7 2 2 3 8 11 -3

12. Leeds 8 7 2 2 3 7 11 -4

13. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2

14. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4

15. Newcastle 6 6 1 3 2 4 5 -1

16. Aston Villa 6 6 1 3 2 4 6 -2

17. Nottingham 5 6 1 2 3 5 10 -5

18. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. West Ham 4 6 1 1 4 6 14 -8

20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 4 13 -9

