Resultados de la 7ª jornada de la Premier League y clasificación
Resultados de los partidos de la 7ª jornada de la Premier League y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 7ª jornada de la Premier League y tabla de clasificación:
- Viernes:
AFC Bournemouth 3 Semenyo (78, 90+6), Kluivert (84)
Fulham 1 Sessegnon (70)
- Sábado:
Leeds 1 Okafor (34)
Tottenham 2 Tel (23), Kudus (57)
(14h00 GMT) Arsenal
West Ham
Manchester United
Sunderland
(16h30 GMT) Chelsea
Liverpool
- Domingo:
(13h00 GMT) Wolverhampton
Brighton
Aston Villa
Burnley
Everton
Crystal Palace
Newcastle
Nottingham
(15h30 GMT) Brentford
Manchester City
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5
2. Tottenham 14 7 4 2 1 13 5 8
3. AFC Bournemouth 14 7 4 2 1 11 8 3
4. Arsenal 13 6 4 1 1 12 3 9
5. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5
6. Sunderland 11 6 3 2 1 7 4 3
7. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8
8. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3
9. Everton 8 6 2 2 2 7 6 1
10. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0
11. Fulham 8 7 2 2 3 8 11 -3
12. Leeds 8 7 2 2 3 7 11 -4
13. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2
14. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4
15. Newcastle 6 6 1 3 2 4 5 -1
16. Aston Villa 6 6 1 3 2 4 6 -2
17. Nottingham 5 6 1 2 3 5 10 -5
18. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7
19. West Ham 4 6 1 1 4 6 14 -8
20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 4 13 -9
./bds/mcd
Otras noticias de Premier League
- 1
Lautaro Rivero, el defensor de River que repescó Gallardo, fue citado a la selección y sueña con el Mundial
- 2
Leonardo Sbaraglia y su apuesta teatral en España: “Los que se quedan sin entradas para Darín me pueden ver a mí”
- 3
Espert-Machado: seis años de una crisis a fuego lento que explotó en el peor momento
- 4
Artlab, el enclave que fusiona platos japoneses, diseño y un sonido excepcional que conecta con los recuerdos