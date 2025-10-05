Resultados de la 7ª jornada de la Premier League y clasificación
Resultados de los partidos de la 7ª jornada de la Premier League y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 7ª jornada de la Premier League y tabla de clasificación:
- Viernes:
AFC Bournemouth 3 Semenyo (78, 90+6), Kluivert (84)
Fulham 1 Sessegnon (70)
- Sábado:
Leeds 1 Okafor (34)
Tottenham 2 Tel (23), Kudus (57)
Arsenal 2 Rice (38), Saka (67 de penal)
West Ham 0
Manchester United 2 Mount (8), Sesko (31)
Sunderland 0
Chelsea 2 Caicedo (14), Estêvão (90+6)
Liverpool 1 Gakpo (63)
- Domingo:
Wolverhampton 1 Verbruggen (21 en contra)
Brighton 1 van Hecke (86)
Aston Villa 2 Malen (25, 63)
Burnley 1 Ugochukwu (78)
Everton 2 Ndiaye (76 penal), Grealish (90+3)
Crystal Palace 1 Mejia (37)
Newcastle 2 Guimaraes (58), Woltemade (84 penal)
Nottingham 0
(15h30 GMT) Brentford
Manchester City
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 16 7 5 1 1 14 3 11
2. Liverpool 15 7 5 0 2 13 9 4
3. Tottenham 14 7 4 2 1 13 5 8
4. AFC Bournemouth 14 7 4 2 1 11 8 3
5. Crystal Palace 12 7 3 3 1 9 5 4
6. Chelsea 11 7 3 2 2 13 9 4
7. Everton 11 7 3 2 2 9 7 2
8. Sunderland 11 7 3 2 2 7 6 1
9. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8
10. Manchester United 10 7 3 1 3 9 11 -2
11. Newcastle 9 7 2 3 2 6 5 1
12. Brighton 9 7 2 3 2 10 10 0
13. Aston Villa 9 7 2 3 2 6 7 -1
14. Fulham 8 7 2 2 3 8 11 -3
15. Leeds 8 7 2 2 3 7 11 -4
16. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2
17. Nottingham 5 7 1 2 4 5 12 -7
18. Burnley 4 7 1 1 5 7 15 -8
19. West Ham 4 7 1 1 5 6 16 -10
20. Wolverhampton 2 7 0 2 5 5 14 -9
./bds/mcd
Otras noticias de Premier League
- 1
El primo de Machado incomoda a otra candidata de LLA: negocios en Río Negro, un retiro espiritual y una fortuna sospechosa
- 2
Argentina venció a Italia con un golazo, sigue con el puntaje ideal y reafirmó su candidatura en el Mundial
- 3
Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este domingo 5 de octubre: las provincias afectadas
- 4
García Cuerva habló de la pobreza, los jubilados y los discapacitados en la misa por la peregrinación a Luján