Resultados de la 7ª jornada de la Premier League y clasificación

Resultados de los partidos de la 7ª jornada de la Premier League y tabla de clasificación:

- Viernes:

AFC Bournemouth 3 Semenyo (78, 90+6), Kluivert (84)

Fulham 1 Sessegnon (70)

- Sábado:

Leeds 1 Okafor (34)

Tottenham 2 Tel (23), Kudus (57)

Arsenal 2 Rice (38), Saka (67 de penal)

West Ham 0

Manchester United 2 Mount (8), Sesko (31)

Sunderland 0

Chelsea 2 Caicedo (14), Estêvão (90+6)

Liverpool 1 Gakpo (63)

- Domingo:

Wolverhampton 1 Verbruggen (21 en contra)

Brighton 1 van Hecke (86)

Aston Villa 2 Malen (25, 63)

Burnley 1 Ugochukwu (78)

Everton 2 Ndiaye (76 penal), Grealish (90+3)

Crystal Palace 1 Mejia (37)

Newcastle 2 Guimaraes (58), Woltemade (84 penal)

Nottingham 0

(15h30 GMT) Brentford

Manchester City

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 16 7 5 1 1 14 3 11

2. Liverpool 15 7 5 0 2 13 9 4

3. Tottenham 14 7 4 2 1 13 5 8

4. AFC Bournemouth 14 7 4 2 1 11 8 3

5. Crystal Palace 12 7 3 3 1 9 5 4

6. Chelsea 11 7 3 2 2 13 9 4

7. Everton 11 7 3 2 2 9 7 2

8. Sunderland 11 7 3 2 2 7 6 1

9. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8

10. Manchester United 10 7 3 1 3 9 11 -2

11. Newcastle 9 7 2 3 2 6 5 1

12. Brighton 9 7 2 3 2 10 10 0

13. Aston Villa 9 7 2 3 2 6 7 -1

14. Fulham 8 7 2 2 3 8 11 -3

15. Leeds 8 7 2 2 3 7 11 -4

16. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2

17. Nottingham 5 7 1 2 4 5 12 -7

18. Burnley 4 7 1 1 5 7 15 -8

19. West Ham 4 7 1 1 5 6 16 -10

20. Wolverhampton 2 7 0 2 5 5 14 -9

