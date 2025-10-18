LA NACION

Resultados de la 8ª jornada de la Premier League y clasificación

Resultados de los partidos de la 8ª jornada de la Premier League y...

Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Anthony Devlin - AP

Resultados de los partidos de la 8ª jornada de la Premier League y tabla de clasificación:

- Sábado:

Nottingham 0

Chelsea 3 Acheampong (49), Neto (52), James (84)

(14h00 GMT) Sunderland

Wolverhampton

Brighton

Newcastle

Burnley

Leeds

Crystal Palace

AFC Bournemouth

Manchester City

Everton

(16h30 GMT) Fulham

Arsenal

- Domingo:

(13h00 GMT) Tottenham

Aston Villa

(15h30 GMT) Liverpool

Manchester United

- Lunes:

(19h00 GMT) West Ham

Brentford

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 16 7 5 1 1 14 3 11

2. Liverpool 15 7 5 0 2 13 9 4

3. Tottenham 14 7 4 2 1 13 5 8

4. Chelsea 14 8 4 2 2 16 9 7

5. AFC Bournemouth 14 7 4 2 1 11 8 3

6. Manchester City 13 7 4 1 2 15 6 9

7. Crystal Palace 12 7 3 3 1 9 5 4

8. Everton 11 7 3 2 2 9 7 2

9. Sunderland 11 7 3 2 2 7 6 1

10. Manchester United 10 7 3 1 3 9 11 -2

11. Newcastle 9 7 2 3 2 6 5 1

12. Brighton 9 7 2 3 2 10 10 0

13. Aston Villa 9 7 2 3 2 6 7 -1

14. Fulham 8 7 2 2 3 8 11 -3

15. Leeds 8 7 2 2 3 7 11 -4

16. Brentford 7 7 2 1 4 9 12 -3

17. Nottingham 5 8 1 2 5 5 15 -10

18. Burnley 4 7 1 1 5 7 15 -8

19. West Ham 4 7 1 1 5 6 16 -10

20. Wolverhampton 2 7 0 2 5 5 14 -9

