Resultados de la 8ª jornada de la Premier League y clasificación
Resultados de los partidos de la 8ª jornada de la Premier League y tabla de clasificación:
- Sábado:
Nottingham 0
Chelsea 3 Acheampong (49), Neto (52), James (84)
(14h00 GMT) Sunderland
Wolverhampton
Brighton
Newcastle
Burnley
Leeds
Crystal Palace
AFC Bournemouth
Manchester City
Everton
(16h30 GMT) Fulham
Arsenal
- Domingo:
(13h00 GMT) Tottenham
Aston Villa
(15h30 GMT) Liverpool
Manchester United
- Lunes:
(19h00 GMT) West Ham
Brentford
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 16 7 5 1 1 14 3 11
2. Liverpool 15 7 5 0 2 13 9 4
3. Tottenham 14 7 4 2 1 13 5 8
4. Chelsea 14 8 4 2 2 16 9 7
5. AFC Bournemouth 14 7 4 2 1 11 8 3
6. Manchester City 13 7 4 1 2 15 6 9
7. Crystal Palace 12 7 3 3 1 9 5 4
8. Everton 11 7 3 2 2 9 7 2
9. Sunderland 11 7 3 2 2 7 6 1
10. Manchester United 10 7 3 1 3 9 11 -2
11. Newcastle 9 7 2 3 2 6 5 1
12. Brighton 9 7 2 3 2 10 10 0
13. Aston Villa 9 7 2 3 2 6 7 -1
14. Fulham 8 7 2 2 3 8 11 -3
15. Leeds 8 7 2 2 3 7 11 -4
16. Brentford 7 7 2 1 4 9 12 -3
17. Nottingham 5 8 1 2 5 5 15 -10
18. Burnley 4 7 1 1 5 7 15 -8
19. West Ham 4 7 1 1 5 6 16 -10
20. Wolverhampton 2 7 0 2 5 5 14 -9
