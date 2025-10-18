LA NACION

Resultados de la 9ª jornada de La Liga y clasificación

Resultados de los partidos de la 9ª jornada de La Liga y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados de la 9ª jornada de La Liga y clasificación
Resultados de la 9ª jornada de La Liga y clasificaciónManu Fernandez - AP

Resultados de los partidos de la 9ª jornada de LaLiga y tabla de clasificación:

- Viernes:

Real Oviedo 0

Espanyol 2 Kike (70), Milla (82)

- Sábado:

Sevilla 1 Vargas (16)

Mallorca 3 Muriqi (67), Mateo Joseph (72, 77)

(14h15 GMT) Barcelona

Girona

(16h30 GMT) Villarreal

Betis

(19h00 GMT) Atlético de Madrid

Osasuna

- Domingo:

(12h00 GMT) Elche

Athletic

(14h15 GMT) Celta

Real Sociedad

(16h30 GMT) Levante

Rayo

(19h00 GMT) Getafe

Real Madrid

- Lunes:

(19h00 GMT) Alavés

Valencia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 21 8 7 0 1 19 9 10

2. Barcelona 19 8 6 1 1 22 9 13

3. Villarreal 16 8 5 1 2 14 8 6

4. Betis 15 8 4 3 1 13 8 5

5. Espanyol 15 9 4 3 2 13 11 2

6. Atlético de Madrid 13 8 3 4 1 15 10 5

7. Sevilla 13 9 4 1 4 16 14 2

8. Elche 13 8 3 4 1 11 9 2

9. Athletic 13 8 4 1 3 9 9 0

10. Alavés 11 8 3 2 3 9 8 1

11. Getafe 11 8 3 2 3 9 11 -2

12. Osasuna 10 8 3 1 4 7 8 -1

13. Levante 8 8 2 2 4 13 14 -1

14. Rayo 8 8 2 2 4 8 10 -2

15. Mallorca 8 9 2 2 5 10 14 -4

16. Valencia 8 8 2 2 4 10 14 -4

17. Celta 6 8 0 6 2 7 10 -3

18. Girona 6 8 1 3 4 5 17 -12

19. Real Oviedo 6 9 2 0 7 4 16 -12

20. Real Sociedad 5 8 1 2 5 7 12 -5

./bds/mcd

LA NACION
Más leídas
  1. Colapinto en la sprint y la qualy, Boca, River, Messi, ligas europeas, Abierto de Tortugas y MotoGP
    1

    Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto, Boca, River, Messi, ligas europeas, Tortugas y MotoGP

  2. Julieta Ortega, íntima: el regreso a la televisión, su presente amoroso y la recuperación de su hermano Martín
    2

    Julieta Ortega, íntima: el regreso a la televisión, su presente amoroso y la recuperación de su hermano Martín

  3. Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2
    3

    Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en octubre 2025

  4. Hell’s Angels, trapitos y repartidores se agarraron a las piñas en pleno centro de La Plata
    4

    Hell’s Angels, trapitos y repartidores se agarraron a las piñas en pleno centro de La Plata

Cargando banners ...