Resultados de la 9ª jornada de La Liga y clasificación
Resultados de los partidos de la 9ª jornada de La Liga y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 9ª jornada de LaLiga y tabla de clasificación:
- Viernes:
Real Oviedo 0
Espanyol 2 Kike (70), Milla (82)
- Sábado:
Sevilla 1 Vargas (16)
Mallorca 3 Muriqi (67), Mateo Joseph (72, 77)
(14h15 GMT) Barcelona
Girona
(16h30 GMT) Villarreal
Betis
(19h00 GMT) Atlético de Madrid
Osasuna
- Domingo:
(12h00 GMT) Elche
Athletic
(14h15 GMT) Celta
Real Sociedad
(16h30 GMT) Levante
Rayo
(19h00 GMT) Getafe
Real Madrid
- Lunes:
(19h00 GMT) Alavés
Valencia
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 21 8 7 0 1 19 9 10
2. Barcelona 19 8 6 1 1 22 9 13
3. Villarreal 16 8 5 1 2 14 8 6
4. Betis 15 8 4 3 1 13 8 5
5. Espanyol 15 9 4 3 2 13 11 2
6. Atlético de Madrid 13 8 3 4 1 15 10 5
7. Sevilla 13 9 4 1 4 16 14 2
8. Elche 13 8 3 4 1 11 9 2
9. Athletic 13 8 4 1 3 9 9 0
10. Alavés 11 8 3 2 3 9 8 1
11. Getafe 11 8 3 2 3 9 11 -2
12. Osasuna 10 8 3 1 4 7 8 -1
13. Levante 8 8 2 2 4 13 14 -1
14. Rayo 8 8 2 2 4 8 10 -2
15. Mallorca 8 9 2 2 5 10 14 -4
16. Valencia 8 8 2 2 4 10 14 -4
17. Celta 6 8 0 6 2 7 10 -3
18. Girona 6 8 1 3 4 5 17 -12
19. Real Oviedo 6 9 2 0 7 4 16 -12
20. Real Sociedad 5 8 1 2 5 7 12 -5
./bds/mcd
Otras noticias de Liga de España
- 1
Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto, Boca, River, Messi, ligas europeas, Tortugas y MotoGP
- 2
Julieta Ortega, íntima: el regreso a la televisión, su presente amoroso y la recuperación de su hermano Martín
- 3
Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en octubre 2025
- 4
Hell’s Angels, trapitos y repartidores se agarraron a las piñas en pleno centro de La Plata