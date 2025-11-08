Resultados de la carrera esprint del Gran Premio de Brasil, ganada este sábado por el británico Lando Norris, de McLaren, quien amplió la ventaja en la punta del campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1.

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) en 53:25.928

2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

3. George Russell (GBR/Mercedes)

4. Max Verstappen (NED/Red Bull)

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

9. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

11. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

14. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

15. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

16. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)

17. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

No terminaron por accidentes:

18. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

19. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

