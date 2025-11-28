Resultados de la clasificación para la esprint del Gran Premio de F1 de Catar
- 1 minuto de lectura'
El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, partirá en la primera posición de la carrera esprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Catar, tras ganar la pole este viernes en la sesión clasificatoria para la última minicarrera de la temporada.
Resultados de las clasificaciones de la carrera esprint:
1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:20.055
2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.087
3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:20.285
4. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:20.450
5. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.519
6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:20.528
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:20.532
8. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:20.542
9. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:20.622
10. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:20.788
11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.433
12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:21.494
13. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:21.567
14. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:21.631
15. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:21.666
16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:21.807
17. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.851
18. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:22.043
19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:22.112
20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:22.364
bds/raa/
