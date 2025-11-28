LA NACION

Resultados de la clasificación para la esprint del Gran Premio de F1 de Catar

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, partirá en la primera posición de la carrera esprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Catar, tras ganar la pole este viernes en la sesión clasificatoria.

Resultados de las clasificaciones de la carrera esprint:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:20.055

2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.087

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:20.285

4. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:20.450

5. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.519

6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:20.528

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:20.532

8. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:20.542

9. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:20.622

10. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:20.788

11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.433

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:21.494

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:21.567

14. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:21.631

15. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:21.666

16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:21.807

17. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.851

18. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:22.043

19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:22.112

20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:22.364

