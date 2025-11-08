Resultados de la décima jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 10ª jornada de la Bundesliga y tabla de clasificación:

- Viernes:

Werder Bremen 2 Stage (83), Mbangula (90+4)

Wolfsburgo 1 Svanberg (28)

- Sábado:

Unión Berlín 2 Doekhi (27, 83)

Bayern Múnich 2 Díaz (38), Kane (90+3)

Hoffenheim 3 Hajdari (20), Temperle (38), Prömel (79)

RB Leipzig 1 Diomande (9)

Hamburgo 1 Königsdörffer (90+7)

Borussia Dortmund 1 Chukwuemeka (64)

Bayer Leverkusen 6 Schick (2, 22), Hofmann (16), Poku (27), Maza (45+1, 53)

Heidenheim 0

(17h30 GMT) B. Mönchengladbach

Colonia

- Domingo:

(14h30 GMT) Friburgo

St Pauli

(16h30 GMT) Stuttgart

Augsburgo

(18h30 GMT) Eintracht Fráncfort

Maguncia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 28 10 9 1 0 35 6 29

2. RB Leipzig 22 10 7 1 2 20 13 7

3. Borussia Dortmund 21 10 6 3 1 16 7 9

4. Bayer Leverkusen 20 10 6 2 2 24 14 10

5. Hoffenheim 19 10 6 1 3 21 16 5

6. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4

7. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3

8. Colonia 14 9 4 2 3 16 12 4

9. Eintracht Fráncfort 14 9 4 2 3 22 19 3

10. Unión Berlín 12 10 3 3 4 13 17 -4

11. Friburgo 10 9 2 4 3 11 13 -2

12. Hamburgo 9 10 2 3 5 9 16 -7

13. Wolfsburgo 8 10 2 2 6 12 18 -6

14. Augsburgo 7 9 2 1 6 12 21 -9

15. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10

16. B. Mönchengladbach 6 9 1 3 5 10 18 -8

17. Maguncia 5 9 1 2 6 10 17 -7

18. Heidenheim 5 10 1 2 7 8 23 -15

