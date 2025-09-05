Resultados de la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas
Resultados y goleadores de los partidos de la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Norteamérica 2026.
Resultados y goleadores:
En Montevideo:
Uruguay 3 Aguirre (14), De Arrascaeta (58), Viñas (80)
Perú 0
En Barranquilla:
Colombia 3 Rodríguez (31), Córdoba (74), Quintero (83)
Bolivia 0
En Buenos Aires:
Argentina 3 Messi (39, 80), Martínez (76)
Venezuela 0
En Asunción:
Paraguay 0
Ecuador 0
En Río de Janeiro (00H30 GMT del viernes):
Brasil
Chile
Posiciones:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Argentina 38 17 12 2 3 31 9 22 clasificado
2. Uruguay 27 17 7 6 4 22 12 10 clasificado
3. Ecuador 26 17 7 8 2 13 5 8 clasificado
4. Colombia 25 17 6 7 4 22 15 7 clasificado
5. Brasil 25 16 7 4 5 21 16 5 clasificado
6. Paraguay 25 17 6 7 4 13 10 3 clasificado
7. Venezuela 18 17 4 6 7 15 22 -7
8. Bolivia 17 17 5 2 10 16 35 -19
9. Perú 12 17 2 6 9 6 20 -14
10. Chile 10 16 2 4 10 9 24 -15
Nota: Ecuador fue sancionado con la deducción de tres puntos antes del inicio de las eliminatorias.
Decimoctava y última fecha (9 de septiembre):
En Guayaquil (23H00 GMT): Ecuador - Argentina
En Lima (23H30 GMT): Perú - Paraguay
En Maturín (23H30 GMT): Venezuela - Colombia
En El Alto (23H30 GMT): Bolivia - Brasil
En Santiago (23H30 GMT): Chile - Uruguay
