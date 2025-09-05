Resultados de la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas

Resultados y goleadores de los partidos de la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Norteamérica 2026.

Resultados y goleadores:

En Montevideo:

Uruguay 3 Aguirre (14), De Arrascaeta (58), Viñas (80)

Perú 0

En Barranquilla:

Colombia 3 Rodríguez (31), Córdoba (74), Quintero (83)

Bolivia 0

En Buenos Aires:

Argentina 3 Messi (39, 80), Martínez (76)

Venezuela 0

En Asunción:

Paraguay 0

Ecuador 0

En Río de Janeiro (00H30 GMT del viernes):

Brasil

Chile

Posiciones:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Argentina 38 17 12 2 3 31 9 22 clasificado

2. Uruguay 27 17 7 6 4 22 12 10 clasificado

3. Ecuador 26 17 7 8 2 13 5 8 clasificado

4. Colombia 25 17 6 7 4 22 15 7 clasificado

5. Brasil 25 16 7 4 5 21 16 5 clasificado

6. Paraguay 25 17 6 7 4 13 10 3 clasificado

7. Venezuela 18 17 4 6 7 15 22 -7

8. Bolivia 17 17 5 2 10 16 35 -19

9. Perú 12 17 2 6 9 6 20 -14

10. Chile 10 16 2 4 10 9 24 -15

Nota: Ecuador fue sancionado con la deducción de tres puntos antes del inicio de las eliminatorias.

Decimoctava y última fecha (9 de septiembre):

En Guayaquil (23H00 GMT): Ecuador - Argentina

En Lima (23H30 GMT): Perú - Paraguay

En Maturín (23H30 GMT): Venezuela - Colombia

En El Alto (23H30 GMT): Bolivia - Brasil

En Santiago (23H30 GMT): Chile - Uruguay

cl-raa