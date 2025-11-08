Resultados de la duodécima jornada de LA NACION y clasificación

Resultados de los partidos de la 12ª jornada de LA NACION y tabla de clasificación:

- Viernes:

Elche 1 Rodríguez (57)

Real Sociedad 1 Oyarzabal (89 de penal)

- Sábado:

Girona 1 Tsyhankov (16)

Alavés 0

(15:15 GMT) Sevilla

Osasuna

(17:30 GMT) Atlético de Madrid

Levante

(20:00 GMT) Espanyol

Villarreal

- Domingo:

(13:00 GMT) Athletic

Real Oviedo

(15:15 GMT) Rayo

Real Madrid

(17:30 GMT) Mallorca

Getafe

Valencia

Betis

(20:00 GMT) Celta

Barcelona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 30 11 10 0 1 26 10 16

2. Barcelona 25 11 8 1 2 28 13 15

3. Villarreal 23 11 7 2 2 22 10 12

4. Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 21 10 11

5. Betis 19 11 5 4 2 18 12 6

6. Espanyol 18 11 5 3 3 15 13 2

7. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1

8. Alavés 15 12 4 3 5 11 11 0

9. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1

10. Rayo 14 11 4 2 5 12 14 -2

11. Athletic 14 11 4 2 5 11 13 -2

12. Celta 13 11 2 7 2 13 14 -1

13. Sevilla 13 11 4 1 6 17 19 -2

14. Real Sociedad 13 12 3 4 5 14 17 -3

15. Osasuna 11 11 3 2 6 9 12 -3

16. Girona 10 12 2 4 6 11 24 -13

17. Levante 9 11 2 3 6 15 20 -5

18. Mallorca 9 11 2 3 6 11 18 -7

19. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10

20. Real Oviedo 8 11 2 2 7 7 19 -12