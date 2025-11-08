Resultados de la duodécima jornada de LA NACION y clasificación
Resultados de los partidos de la 12ª jornada de LA NACION y tabla de clasificación:
- Viernes:
Elche 1 Rodríguez (57)
Real Sociedad 1 Oyarzabal (89 de penal)
- Sábado:
Girona 1 Tsyhankov (16)
Alavés 0
(15:15 GMT) Sevilla
Osasuna
(17:30 GMT) Atlético de Madrid
Levante
(20:00 GMT) Espanyol
Villarreal
- Domingo:
(13:00 GMT) Athletic
Real Oviedo
(15:15 GMT) Rayo
Real Madrid
(17:30 GMT) Mallorca
Getafe
Valencia
Betis
(20:00 GMT) Celta
Barcelona
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 30 11 10 0 1 26 10 16
2. Barcelona 25 11 8 1 2 28 13 15
3. Villarreal 23 11 7 2 2 22 10 12
4. Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 21 10 11
5. Betis 19 11 5 4 2 18 12 6
6. Espanyol 18 11 5 3 3 15 13 2
7. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1
8. Alavés 15 12 4 3 5 11 11 0
9. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1
10. Rayo 14 11 4 2 5 12 14 -2
11. Athletic 14 11 4 2 5 11 13 -2
12. Celta 13 11 2 7 2 13 14 -1
13. Sevilla 13 11 4 1 6 17 19 -2
14. Real Sociedad 13 12 3 4 5 14 17 -3
15. Osasuna 11 11 3 2 6 9 12 -3
16. Girona 10 12 2 4 6 11 24 -13
17. Levante 9 11 2 3 6 15 20 -5
18. Mallorca 9 11 2 3 6 11 18 -7
19. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10
20. Real Oviedo 8 11 2 2 7 7 19 -12
