Resultados de la duodécima jornada de LA NACION y clasificación

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Elche 1 Rodríguez (57)

Real Sociedad 1 Oyarzabal (89 de penal)

- Sábado:

Girona 1 Tsyhankov (16)

Alavés 0

Sevilla 1 Vargas (51 de penal)

Osasuna 0

Atlético de Madrid 3 De La Fuente (12 en contra), Griezmann (61, 80)

Levante 1 Sánchez (21)

Espanyol 0

Villarreal 2 Gerard (43), Moleiro (57)

- Domingo:

Athletic 1 Williams (25)

Real Oviedo 0

(15h15 GMT) Rayo

Real Madrid

(17h30 GMT) Mallorca

Getafe

Valencia

Betis

(20h00 GMT) Celta

Barcelona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 30 11 10 0 1 26 10 16

2. Villarreal 26 12 8 2 2 24 10 14

3. Barcelona 25 11 8 1 2 28 13 15

4. Atlético de Madrid 25 12 7 4 1 24 11 13

5. Betis 19 11 5 4 2 18 12 6

6. Espanyol 18 12 5 3 4 15 15 0

7. Athletic 17 12 5 2 5 12 13 -1

. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1

9. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1

10. Alavés 15 12 4 3 5 11 11 0

11. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1

12. Rayo 14 11 4 2 5 12 14 -2

13. Celta 13 11 2 7 2 13 14 -1

14. Real Sociedad 13 12 3 4 5 14 17 -3

15. Osasuna 11 12 3 2 7 9 13 -4

16. Girona 10 12 2 4 6 11 24 -13

17. Levante 9 12 2 3 7 16 23 -7

18. Mallorca 9 11 2 3 6 11 18 -7

19. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10

20. Real Oviedo 8 12 2 2 8 7 20 -13

