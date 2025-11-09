Resultados de la duodécima jornada de LA NACION y clasificación
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Elche 1 Rodríguez (57)
Real Sociedad 1 Oyarzabal (89 de penal)
- Sábado:
Girona 1 Tsyhankov (16)
Alavés 0
Sevilla 1 Vargas (51 de penal)
Osasuna 0
Atlético de Madrid 3 De La Fuente (12 en contra), Griezmann (61, 80)
Levante 1 Sánchez (21)
Espanyol 0
Villarreal 2 Gerard (43), Moleiro (57)
- Domingo:
Athletic 1 Williams (25)
Real Oviedo 0
(15h15 GMT) Rayo
Real Madrid
(17h30 GMT) Mallorca
Getafe
Valencia
Betis
(20h00 GMT) Celta
Barcelona
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 30 11 10 0 1 26 10 16
2. Villarreal 26 12 8 2 2 24 10 14
3. Barcelona 25 11 8 1 2 28 13 15
4. Atlético de Madrid 25 12 7 4 1 24 11 13
5. Betis 19 11 5 4 2 18 12 6
6. Espanyol 18 12 5 3 4 15 15 0
7. Athletic 17 12 5 2 5 12 13 -1
. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1
9. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1
10. Alavés 15 12 4 3 5 11 11 0
11. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1
12. Rayo 14 11 4 2 5 12 14 -2
13. Celta 13 11 2 7 2 13 14 -1
14. Real Sociedad 13 12 3 4 5 14 17 -3
15. Osasuna 11 12 3 2 7 9 13 -4
16. Girona 10 12 2 4 6 11 24 -13
17. Levante 9 12 2 3 7 16 23 -7
18. Mallorca 9 11 2 3 6 11 18 -7
19. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10
20. Real Oviedo 8 12 2 2 8 7 20 -13
