Resultados de la duodécima jornada de la Premier League y clasificación

Resultados de los partidos de la 12ª jornada de la Premier...

Resultados de la duodécima jornada de la Premier League y clasificación
Resultados de la duodécima jornada de la Premier League y clasificación

Resultados de los partidos de la 12ª jornada de la Premier League y clasificación:

-

- Sábado:

Burnley 0

Chelsea 2 Neto (37), Fernández (88)

(15h00 GMT) Fulham

Sunderland

AFC Bournemouth

West Ham

Liverpool

Nottingham

Wolverhampton

Crystal Palace

Brighton

Brentford

(17h30 GMT) Newcastle

Manchester City

- Domingo:

(14h00 GMT) Leeds

Aston Villa

(16h30 GMT) Arsenal

Tottenham

- Lunes:

(20h00 GMT) Manchester United

Everton

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 26 11 8 2 1 20 5 15

2. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12

3. Manchester City 22 11 7 1 3 23 8 15

4. Sunderland 19 11 5 4 2 14 10 4

5. Tottenham 18 11 5 3 3 19 10 9

6. Aston Villa 18 11 5 3 3 13 10 3

7. Manchester United 18 11 5 3 3 19 18 1

8. Liverpool 18 11 6 0 5 18 17 1

9. AFC Bournemouth 18 11 5 3 3 17 18 -1

10. Crystal Palace 17 11 4 5 2 14 9 5

11. Brighton 16 11 4 4 3 17 15 2

12. Brentford 16 11 5 1 5 17 17 0

13. Everton 15 11 4 3 4 12 13 -1

14. Newcastle 12 11 3 3 5 11 14 -3

15. Fulham 11 11 3 2 6 12 16 -4

16. Leeds 11 11 3 2 6 10 20 -10

17. Burnley 10 12 3 1 8 14 24 -10

18. West Ham 10 11 3 1 7 13 23 -10

19. Nottingham 9 11 2 3 6 10 20 -10

20. Wolverhampton 2 11 0 2 9 7 25 -18

