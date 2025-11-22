Resultados de la duodécima jornada de la Premier League y clasificación
Resultados de los partidos de la 12ª jornada de la Premier League y clasificación:
- Sábado:
Burnley 0
Chelsea 2 Neto (37), Fernández (88)
(15h00 GMT) Fulham
Sunderland
AFC Bournemouth
West Ham
Liverpool
Nottingham
Wolverhampton
Crystal Palace
Brighton
Brentford
(17h30 GMT) Newcastle
Manchester City
- Domingo:
(14h00 GMT) Leeds
Aston Villa
(16h30 GMT) Arsenal
Tottenham
- Lunes:
(20h00 GMT) Manchester United
Everton
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 26 11 8 2 1 20 5 15
2. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12
3. Manchester City 22 11 7 1 3 23 8 15
4. Sunderland 19 11 5 4 2 14 10 4
5. Tottenham 18 11 5 3 3 19 10 9
6. Aston Villa 18 11 5 3 3 13 10 3
7. Manchester United 18 11 5 3 3 19 18 1
8. Liverpool 18 11 6 0 5 18 17 1
9. AFC Bournemouth 18 11 5 3 3 17 18 -1
10. Crystal Palace 17 11 4 5 2 14 9 5
11. Brighton 16 11 4 4 3 17 15 2
12. Brentford 16 11 5 1 5 17 17 0
13. Everton 15 11 4 3 4 12 13 -1
14. Newcastle 12 11 3 3 5 11 14 -3
15. Fulham 11 11 3 2 6 12 16 -4
16. Leeds 11 11 3 2 6 10 20 -10
17. Burnley 10 12 3 1 8 14 24 -10
18. West Ham 10 11 3 1 7 13 23 -10
19. Nottingham 9 11 2 3 6 10 20 -10
20. Wolverhampton 2 11 0 2 9 7 25 -18
