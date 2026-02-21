LA NACION

Resultados de la fecha y posiciones de la Liga española

Resultados de los partidos de la 25ª jornada de LA NACION española y tabla de posiciones:

- Viernes:

Athletic de Bilbao 2 Guruzeta (64, 89 de penal)

Elche 1 Silva (69 de penal)

- Sábado:

Real Sociedad 3 Oskarsson (64, 90), Caleta Car (87)

Real Oviedo 3 Federico Viñas (50, 52), Bailly (90+2)

Betis 1 Bakambu (16)

Rayo Vallecano 1 Isi (42)

Osasuna 2 Budimir (38 de penal), García (90)

Real Madrid 1 Vinícius Júnior (73)

Atlético de Madrid 4 Sørloth (21, 72), Simeone (49), Lookman (58)

Espanyol 2 Carreras (6), Expósito (80)

- Domingo:

(13h00 GMT) Getafe

Sevilla

(15h15 GMT) Barcelona

Levante

(17h30 GMT) Celta

Mallorca

(20h00 GMT) Villarreal

Valencia

- Lunes:

(20h00 GMT) Alavés

Girona

Clasificación:

Pts J G E P GF GC dif

1. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33

2. Barcelona 58 24 19 1 4 64 25 39

3. Villarreal 48 24 15 3 6 45 26 19

4. Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 42 23 19

5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10

6. Espanyol 35 25 10 5 10 31 37 -6

7. Celta 34 24 8 10 6 32 27 5

8. Athletic de Bilbao 34 25 10 4 11 29 35 -6

9. Osasuna 33 25 9 6 10 30 29 1

10. Real Sociedad 32 25 8 8 9 37 38 -1

11. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8

12. Girona 29 24 7 8 9 24 38 -14

13. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8

14. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9

15. Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12

16. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5

17. Rayo Vallecano 25 23 6 7 10 21 30 -9

18. Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10

19. Levante 18 24 4 6 14 26 41 -15

20. Real Oviedo 17 24 3 8 13 16 39 -23

