Resultados de la fecha y posiciones de la Liga española
Resultados de los partidos de la 25ª jornada de LA NACION española y...
Resultados de los partidos de la 25ª jornada de LA NACION española y tabla de posiciones:
- Viernes:
Athletic de Bilbao 2 Guruzeta (64, 89 de penal)
Elche 1 Silva (69 de penal)
- Sábado:
Real Sociedad 3 Oskarsson (64, 90), Caleta Car (87)
Real Oviedo 3 Federico Viñas (50, 52), Bailly (90+2)
Betis 1 Bakambu (16)
Rayo Vallecano 1 Isi (42)
Osasuna 2 Budimir (38 de penal), García (90)
Real Madrid 1 Vinícius Júnior (73)
Atlético de Madrid 4 Sørloth (21, 72), Simeone (49), Lookman (58)
Espanyol 2 Carreras (6), Expósito (80)
- Domingo:
(13h00 GMT) Getafe
Sevilla
(15h15 GMT) Barcelona
Levante
(17h30 GMT) Celta
Mallorca
(20h00 GMT) Villarreal
Valencia
- Lunes:
(20h00 GMT) Alavés
Girona
Clasificación:
Pts J G E P GF GC dif
1. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33
2. Barcelona 58 24 19 1 4 64 25 39
3. Villarreal 48 24 15 3 6 45 26 19
4. Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 42 23 19
5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10
6. Espanyol 35 25 10 5 10 31 37 -6
7. Celta 34 24 8 10 6 32 27 5
8. Athletic de Bilbao 34 25 10 4 11 29 35 -6
9. Osasuna 33 25 9 6 10 30 29 1
10. Real Sociedad 32 25 8 8 9 37 38 -1
11. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8
12. Girona 29 24 7 8 9 24 38 -14
13. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8
14. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9
15. Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12
16. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5
17. Rayo Vallecano 25 23 6 7 10 21 30 -9
18. Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10
19. Levante 18 24 4 6 14 26 41 -15
20. Real Oviedo 17 24 3 8 13 16 39 -23