Resultados de la fecha y posiciones de la Ligue 1

Resultados de la 23ª fecha de la Ligue 1 francesa y tabla de posiciones:

- Viernes:

Brest 2 Ajorque (10, 29)

Marsella 0

- Sábado:

Lens 2 Edouard (3), Thauvin (56)

Mónaco 3 Balogun (62), Zakaria (70), Ansu Fati (72)

Toulouse 1 Vignolo (87)

Paris FC 1 Munetsi (39)

Paris Saint-Germain 3 Doué (3), Barcola (45+3), Gonçalo Ramos (77)

Metz 0

- Domingo:

(14h00 GMT) Auxerre

Rennes

(16h15 GMT) Niza

Lorient

Nantes

Le Havre

Angers

Lille

(19h45 GMT) Estrasburgo

Lyon

Clasificación:

Pts J G E P GF GC dif

1. Paris Saint-Germain 54 23 17 3 3 52 19 33

2. Lens 52 23 17 1 5 44 20 24

3. Lyon 45 22 14 3 5 36 20 16

4. Marsella 40 23 12 4 7 48 31 17

5. Lille 34 22 10 4 8 35 31 4

6. Mónaco 34 23 10 4 9 38 36 2

7. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1

8. Estrasburgo 31 22 9 4 9 36 29 7

9. Toulouse 31 23 8 7 8 33 27 6

10. Lorient 31 22 8 7 7 29 33 -4

11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3

12. Angers 29 22 8 5 9 22 27 -5

13. Le Havre 26 22 6 8 8 20 27 -7

14. Niza 23 22 6 5 11 27 40 -13

. Paris FC 23 23 5 8 10 27 40 -13

16. Auxerre 17 22 4 5 13 17 30 -13

17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20

18. Metz 13 23 3 4 16 22 52 -30