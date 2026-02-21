Resultados de la fecha y posiciones de la Ligue 1
Resultados de la 23ª fecha de la Ligue 1 francesa y tabla de posiciones:
- Viernes:
Brest 2 Ajorque (10, 29)
Marsella 0
- Sábado:
Lens 2 Edouard (3), Thauvin (56)
Mónaco 3 Balogun (62), Zakaria (70), Ansu Fati (72)
Toulouse 1 Vignolo (87)
Paris FC 1 Munetsi (39)
Paris Saint-Germain 3 Doué (3), Barcola (45+3), Gonçalo Ramos (77)
Metz 0
- Domingo:
(14h00 GMT) Auxerre
Rennes
(16h15 GMT) Niza
Lorient
Nantes
Le Havre
Angers
Lille
(19h45 GMT) Estrasburgo
Lyon
Clasificación:
Pts J G E P GF GC dif
1. Paris Saint-Germain 54 23 17 3 3 52 19 33
2. Lens 52 23 17 1 5 44 20 24
3. Lyon 45 22 14 3 5 36 20 16
4. Marsella 40 23 12 4 7 48 31 17
5. Lille 34 22 10 4 8 35 31 4
6. Mónaco 34 23 10 4 9 38 36 2
7. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1
8. Estrasburgo 31 22 9 4 9 36 29 7
9. Toulouse 31 23 8 7 8 33 27 6
10. Lorient 31 22 8 7 7 29 33 -4
11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3
12. Angers 29 22 8 5 9 22 27 -5
13. Le Havre 26 22 6 8 8 20 27 -7
14. Niza 23 22 6 5 11 27 40 -13
. Paris FC 23 23 5 8 10 27 40 -13
16. Auxerre 17 22 4 5 13 17 30 -13
17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20
18. Metz 13 23 3 4 16 22 52 -30