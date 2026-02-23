Resultados de la fecha y posiciones del torneo Clausura mexicano

LA NACION

Resultados de la séptima fecha y tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 del

Resultados de la séptima fecha y tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano:

- Viernes:

Tigres 1 Ozziel Herrera (39)

Pachuca 2 Salomón Rondón (79), Robert Kenedy (88)

Puebla 0

América 4 Raphael Veiga (43), Isaías Violante (61), Víctor Dávila (78), José Zúniga (87)

- Sábado:

Atlas 3 Diego González (45+9 penal), Eduardo Aguirre (59 penal), Agustín Rodríguez (82)

Atlético San Luis 2 João Pedro (3), Eduardo Águila (41)

León 2 Daniel Arcila (2), Díber Cambindo (25 penal)

Santos 1 Ezequiel Bullaude (40)

Necaxa 0

Toluca 3 Paulinho (79, 83), Federico Pereira (90+4)

Cruz Azul 2 Gabriel Fernández (34), Carlos Rodríguez (85)

Guadalajara 1 Ángel Sepúlveda (81)

Tijuana 1 Kevin Castañeda (9)

Mazatlán 1 Josué Ovalle (60)

- Domingo:

Pumas 2 Álvaro Angulo (9, 24)

Monterrey 0

Querétaro Suspendido

Juárez

Clasificación:

Pts J G E P GF GC dif

1. Guadalajara 18 7 6 0 1 12 6 6

2. Cruz Azul 16 7 5 1 1 13 8 5

3. Pumas 15 7 4 3 0 14 6 8

4. Toluca 15 7 4 3 0 9 2 7

5. Pachuca 14 7 4 2 1 9 5 4

6. Atlas 13 7 4 1 2 9 9 0

7. América 11 7 3 2 2 7 3 4

8. Tigres 10 7 3 1 3 11 8 3

9. Monterrey 10 7 3 1 3 10 7 3

10. Necaxa 9 7 3 0 4 9 11 -2

11. Tijuana 8 7 1 5 1 6 6 0

12. Atlético San Luis 7 7 2 1 4 12 13 -1

13. León 7 7 2 1 4 7 10 -3

14. Querétaro 5 6 1 2 3 5 8 -3

15. Puebla 5 7 1 2 4 4 10 -6

16. Juárez 4 6 1 1 4 8 12 -4

17. Mazatlán 4 7 1 1 5 7 14 -7

18. Santos 1 7 0 1 6 7 21 -14

