Resultados de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores
Resultados de los partidos del martes por la ida de los octavos de final de la...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados de los partidos del martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de 2025:
- Martes:
En Fortaleza: Fortaleza (BRA) - Vélez Sarsfield (ARG) 0-0
En Medellín: Atlético Nacional (COL) - Sao Paulo (BRA) 0-0
En Montevideo: Peñarol (URU) - Racing Club (ARG) 1-0
- Miércoles:
En Asunción (22H00): Cerro Porteño (PAR) - Estudiantes de La Plata (ARG)
En Río de Janeiro (00H30 del jueves): Flamengo (BRA) - Internacional (BRA)
- Jueves:
En Río de Janeiro (22H00): Botafogo (BRA) - Liga de Quito (ECU)
En Lima (00H30 del viernes): Universitario (PER) - Palmeiras (BRA)
En Asunción (00H30 del viernes): Libertad (PAR) - River Plate (ARG)
bur-raa/
Otras noticias de Copa Libertadores
Más leídas
- 1
En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano
- 2
Nuevas proyecciones: a qué valor llegará el dólar este año, según bancos y consultoras
- 3
La UIF recibió un reporte por sospecha de lavado de dinero de la empresa que tiene a Santiago Caputo como único empleado
- 4
L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”