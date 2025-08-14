Resultados de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores
Resultados de los partidos del miércoles por la ida de los octavos de final de la...
LA NACION
Resultados de los partidos del miércoles por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de 2025:
- Martes:
En Fortaleza: Fortaleza (BRA) - Vélez Sarsfield (ARG) 0-0
En Medellín: Atlético Nacional (COL) - Sao Paulo (BRA) 0-0
En Montevideo: Peñarol (URU) - Racing Club (ARG) 1-0
- Miércoles:
En Asunción: Cerro Porteño (PAR) - Estudiantes de La Plata (ARG) 0-1
En Río de Janeiro (00H30 del jueves): Flamengo (BRA) - Internacional (BRA)
- Jueves:
En Río de Janeiro (22H00): Botafogo (BRA) - Liga de Quito (ECU)
En Lima (00H30 del viernes): Universitario (PER) - Palmeiras (BRA)
En Asunción (00H30 del viernes): Libertad (PAR) - River Plate (ARG)
