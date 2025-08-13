LA NACION

Resultados de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Resultados de los partidos del martes por la ida de los octavos de final de la...

Resultados de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana
Resultados de los partidos del martes por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana de 2025:

Resultados de los partidos del martes por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana de 2025:

- Martes:

En Manizales: Once Caldas (COL) - Huracán (ARG) 1-0

En Quito: Independiente del Valle (ECU) - Mushuc Runa (ECU) 1-0

En Cali: América de Cali (COL) - Fluminense (BRA) 1-2

- Miércoles:

En La Paz (22H00): Bolívar (BOL) - Cienciano (PER)

En Lima (00H30 del jueves): Alianza Lima (PER) - Universidad Católica (ECU)

En Santiago (00H30 del jueves): Universidad de Chile (CHI) - Independiente (ARG)

- Jueves:

En Belo Horizonte (22H00): Atlético Mineiro (BRA) - Godoy Cruz (ARG)

En Santiago del Estero (00H30 del viernes): Central Córdoba (ARG) - Lanús (ARG)

bur-raa/

